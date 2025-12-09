به گزارش ایلنا، جواد لنجابی به تعداد زمین‌های واگذار شده به تفکیک هر شهر در سطح استان مرکزی اشاره داشته و افزود: زمین‌های واگذار شده در شهرهای ساوه 3 قطعه، محلات 15 قطعه، مأمونیه 8 قطعه، خنداب 5 قطعه، خمین 20 قطعه، کمیجان یک قطعه، و تفرش یک قطعه بوده است.

وی ادامه داد: این اقدام در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت و وزارت راه‌وشهرسازی و با هدف ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و تأمین مسکن پایدار برای خانواده‌های محروم صورت گرفته است. با اجرای این طرح، زیرساخت‌های شهری در مناطق هدف تقویت شده و کیفیت زندگی ساکنان ارتقاء خواهد یافت.

سرپرست اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: یکی دیگر از اهداف این طرح کاهش شکاف اجتماعی و ایجاد عدالت در دسترسی به مسکن است. خانواده‌های محروم در بسیاری از شهرها با مشکلات جدی در زمینه تأمین سرپناه مواجه هستند و این اقدام می‌تواند بخشی از دغدغه‌های آنان را برطرف کند.

لنجابی تصریح کرد: این اداره‌کل در نظر دارد با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، روند صدور پروانه‌های ساختمانی و تأمین خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز را برای این واحدها تسهیل کند. هماهنگی میان دستگاه‌ها، سرعت ساخت واحدهای مسکونی را افزایش داده و امکان بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌ها را فراهم خواهد کرد.

وی بیان داشت: اجرای موفق این برنامه در استان مرکزی می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و گامی مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب شود. حمایت از محرومان در حوزه مسکن، یکی از سیاست‌های کلان دولت است که در قالب طرح‌های مختلف در سراسر کشور پیگیری می‌شود.

