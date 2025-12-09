خبرگزاری کار ایران
سرپرست اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان:

53 قطعه زمین به خانواده‌های محرومان استان مرکزی واگذار شد

سرپرست اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی گفت: 53 قطعه زمین در راستای حمایت از محرومان و اجرای ماده (7) قانون جهش تولید مسکن، در سال جاری به خانواده‌های محرومان استان واگذار شد. این واگذاری‌ها به میزان حدود 14 هزار مترمربع برای ساخت 215 واحد مسکونی انجام شده است.

به گزارش ایلنا، جواد لنجابی به تعداد زمین‌های واگذار شده به تفکیک هر شهر در سطح استان مرکزی اشاره داشته و افزود: زمین‌های واگذار شده در شهرهای ساوه 3 قطعه، محلات 15 قطعه، مأمونیه 8 قطعه، خنداب 5 قطعه، خمین 20 قطعه، کمیجان یک قطعه، و تفرش یک قطعه بوده است.

وی ادامه داد: این اقدام در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت و وزارت راه‌وشهرسازی و با هدف ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و تأمین مسکن پایدار برای خانواده‌های محروم صورت گرفته است. با اجرای این طرح، زیرساخت‌های شهری در مناطق هدف تقویت شده و کیفیت زندگی ساکنان ارتقاء خواهد یافت.

سرپرست اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: یکی دیگر از اهداف این طرح کاهش شکاف اجتماعی و ایجاد عدالت در دسترسی به مسکن است. خانواده‌های محروم در بسیاری از شهرها با مشکلات جدی در زمینه تأمین سرپناه مواجه هستند و این اقدام می‌تواند بخشی از دغدغه‌های آنان را برطرف کند.

لنجابی تصریح کرد: این اداره‌کل در نظر دارد با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، روند صدور پروانه‌های ساختمانی و تأمین خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز را برای این واحدها تسهیل کند. هماهنگی میان دستگاه‌ها، سرعت ساخت واحدهای مسکونی را افزایش داده و امکان بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌ها را فراهم خواهد کرد.

وی بیان داشت: اجرای موفق این برنامه در استان مرکزی می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و گامی مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب شود. حمایت از محرومان در حوزه مسکن، یکی از سیاست‌های کلان دولت است که در قالب طرح‌های مختلف در سراسر کشور پیگیری می‌شود.

