معاون استاندار لرستان:

۲۰۰ هکتار زمین با زیرساخت‌های کامل برای سرمایه‌گذاری در استان آماده است

۲۰۰ هکتار زمین با زیرساخت‌های کامل برای سرمایه‌گذاری در استان آماده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: ۲۰۰ هکتار زمین با زیرساخت‌های کامل برای سرمایه‌گذاری در استان آماده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد امروز سه شنبه در همایش «دیپلماسی اقتصادی راهبردی برای توسعه صادرات» استان اظهارداشت: حدود ۲۰۰ هکتار زمین با زیرساخت‌های کامل برای احداث شهرک‌های گلخانه‌ای و همچنین امکانات گسترده برای توسعه آبزی‌پروری، آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. 

وی در این همایش ضمن ارائه پیشنهاداتی برای تسریع در روند توسعه صادرات استان ادامه داد: معرفی هدفمند بازارهای کشورهای هدف به تولیدکنندگان، برگزاری و مشارکت فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ایجاد یک پایگاه اطلاع‌رسانی چندزبانه برای معرفی تولیدات استان و ارائه بسته‌های تشویقی ویژه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی از راهکارهای مهم در این حوزه هستند. 

معاون اقتصادی استاندار لرستان ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای جهش صادراتی گفت: این نشست فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان به رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای منطقه فراهم کرده است. 

امیدی افزود: موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد این استان با همسایگی هفت استان شامل همدان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان، آن را به یک کانون ارتباطی و تقاطع کریدورهای مهم ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب در غرب کشور تبدیل کرده است. 

وی تنوع اقلیمی بالا، برخورداری از ۲ میلیون هکتار جنگل معتدل و حدود ۲۵۰۰ کیلومتر رودخانه جاری را از دیگر مزیت‌های پایه‌ای لرستان برشمرد و افزود: منابع آبی فراوان، امکان توسعه کشاورزی و حتی انتقال آب به استان‌های همجوار را فراهم می‌کند. این موقعیت ویژه، زمینه ایجاد زنجیره‌های تولید و همکاری‌های صنعتی مشترک با استان‌های قدرتمندی مانند خوزستان و اصفهان را ایجاد می‌کند. 

وی با اشاره به آمار تجارت خارجی استان عنوان کرد: ارزش صادرات لرستان در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار و واردات آن نزدیک به ۹۷ میلیون دلار بوده که با ظرفیت‌های واقعی استان فاصله دارد. 

به گفته معاون اقتصادی استاندار لرستان، در حال حاضر کشورهای هدف اصلی صادرات استان شامل امارات، ترکیه، روسیه، عراق، پاکستان و افغانستان هستند و واردات نیز عمدتاً از چین، امارات، آلمان و کانادا صورت گرفته است. 

امیدی در بخش دیگری از سخنانش وجود سه منطقه ویژه اقتصادی در استان را یک مزیت استثنایی عنوان کرد و از تصویب و به زودی افتتاح یکی از این مناطق خبر داد. 

وی اظهارداشت: پیگیری‌های جدی برای راه‌اندازی خطوط هوایی مسافربری و باری به منظور تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای سبک در حال انجام است. 

معاون اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به چالش‌های پیش رو در حوزه صادرات نیز گفت: تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر از موانع اصلی هستند و موضوعاتی مانند طولانی بودن رویه‌های گمرکی و انجام تشریفات از طریق گمرکات سایر استان‌ها، از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی استان است. 

امیدی یادآور شد: در حوزه کشاورزی و آبزی‌پروری، لرستان دارای محصولات منحصر به فردی مانند زعفران و عسل است و با تولید سالانه ۳۷ هزار تن ماهی سردآبی و دارا بودن ظرفیت افزایش تا ۴۲ هزار تن، رتبه اول کشور را در اختیار دارد. 

وی ادامه داد: ثبت جهانی غارهای پیش از تاریخ دره خرم آباد و اثر تاریخی بی‌نظیر غار کلماکره نیز پنجره‌ای رو به گردشگری بین‌المللی به ویژه برای جذب گردشگران کشورهای همسایه گشوده است. 

معاون اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به زیرساخت‌های آماده سرمایه‌گذاری تأکید کرد: حدود ۲۰۰ هکتار زمین با زیرساخت‌های کامل برای احداث شهرک‌های گلخانه‌ای و همچنین امکانات گسترده برای توسعه آبزی‌پروری، آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

