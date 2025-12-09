خبرگزاری کار ایران
در جلسه مدیریت بحران مطرح شد؛

آمادگی برای نخستین بارش‌های پاییزی در شیراز

در آستانه آغاز بارندگی‌های پاییزی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز بر ضرورت آمادگی کامل، انسجام عملیاتی و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت مناسب جریان بارش‌ها و حفظ آرامش شهروندان تأکید کرد.

 به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت در جلسه مدیریت بحران پیش از آغاز بارندگی‌های پاییزی که با حضور رؤسای سازمان‌ها، مدیران ادارات تابعه، معاونین خدمات شهری مناطق یازده‌گانه و ناظران حوزه خدمات شهری برگزار شد، بر اهمیت آمادگی و هماهنگی کامل همه واحدهای اجرایی تأکید کرد.

خوشبخت با اشاره به پیش‌بینی آغاز بارش‌ها پس از چند ماه خشکی، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و اعلام همکاران حوزه مدیریت بحران و هواشناسی، احتمال وقوع دو مرحله بارندگی طی هفته پیش‌‌رو وجود دارد و لازم است مجموعه شهرداری از هم‌اکنون با آمادگی کامل در صحنه حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه پاکسازی مسیرهای آب‌رو، لایروبی جداول، ساماندهی دهانه پل‌ها، کنترل مسیر رودخانه خشک و رفع پوشش‌های گیاهی مزاحم از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است، افزود: اجرای دقیق این اقدامات نقش اصلی را در جلوگیری از آب‌گرفتگی و اختلالات شهری در هنگام بارندگی دارد.

معاون خدمات شهری با تأکید بر لزوم پایش مداوم نقاط حساس شهر، گفت: هر منطقه باید تیم‌های تخصصی خود را برای آماده‌باش کامل سازماندهی کند؛ از جمله اکیپ‌های لایروبی، رفع انسداد، مدیریت سرشاخه‌های آسیب‌دیده، هدایت آب‌های سطحی و پشتیبانی عملیاتی. همچنین تمامی تجهیزات شامل پمپ‌ها، شیلنگ‌ها، کوپلینگ‌ها، خودروهای عملیاتی و ابزارهای ایمنی باید در حالت کاملاً آماده و تست‌شده باشند.

خوشبخت یکی از محورهای اصلی این جلسه را تقویت ارتباطات لحظه‌ای، تشکیل گروه عملیاتی واحد، ثبت و تبادل سریع اطلاعات و رصد دائمی نقاط حساس شهر عنوان کرد و افزود: برای هر نقطه باید مسئول مشخص و تیم مستقر وجود داشته باشد تا هماهنگی و سرعت عمل در زمان بارندگی به بهترین شکل انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری نزدیک بین مناطق، سازمان‌ها و واحدهای تخصصی گفت: «هدف این است که در زمان بارندگی هیچ منطقه‌ای دچار غافلگیری نشود و مدیریت بارش‌ها با آرامش، دقت و برنامه‌ریزی انجام گیرد.

در پایان، معاون محیط زیست و خدمات شهری با قدردانی از تلاش مجموعه خدمات شهری، تأکید کرد: با انسجام، هماهنگی و حضور میدانی به‌موقع، می‌توانیم بارندگی‌های پیش‌‌رو را با کمترین اختلال و در نهایت آرامش شهروندان مدیریت کنیم.

