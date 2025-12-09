به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت در جلسه مدیریت بحران پیش از آغاز بارندگی‌های پاییزی که با حضور رؤسای سازمان‌ها، مدیران ادارات تابعه، معاونین خدمات شهری مناطق یازده‌گانه و ناظران حوزه خدمات شهری برگزار شد، بر اهمیت آمادگی و هماهنگی کامل همه واحدهای اجرایی تأکید کرد.

خوشبخت با اشاره به پیش‌بینی آغاز بارش‌ها پس از چند ماه خشکی، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و اعلام همکاران حوزه مدیریت بحران و هواشناسی، احتمال وقوع دو مرحله بارندگی طی هفته پیش‌‌رو وجود دارد و لازم است مجموعه شهرداری از هم‌اکنون با آمادگی کامل در صحنه حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه پاکسازی مسیرهای آب‌رو، لایروبی جداول، ساماندهی دهانه پل‌ها، کنترل مسیر رودخانه خشک و رفع پوشش‌های گیاهی مزاحم از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است، افزود: اجرای دقیق این اقدامات نقش اصلی را در جلوگیری از آب‌گرفتگی و اختلالات شهری در هنگام بارندگی دارد.

معاون خدمات شهری با تأکید بر لزوم پایش مداوم نقاط حساس شهر، گفت: هر منطقه باید تیم‌های تخصصی خود را برای آماده‌باش کامل سازماندهی کند؛ از جمله اکیپ‌های لایروبی، رفع انسداد، مدیریت سرشاخه‌های آسیب‌دیده، هدایت آب‌های سطحی و پشتیبانی عملیاتی. همچنین تمامی تجهیزات شامل پمپ‌ها، شیلنگ‌ها، کوپلینگ‌ها، خودروهای عملیاتی و ابزارهای ایمنی باید در حالت کاملاً آماده و تست‌شده باشند.

خوشبخت یکی از محورهای اصلی این جلسه را تقویت ارتباطات لحظه‌ای، تشکیل گروه عملیاتی واحد، ثبت و تبادل سریع اطلاعات و رصد دائمی نقاط حساس شهر عنوان کرد و افزود: برای هر نقطه باید مسئول مشخص و تیم مستقر وجود داشته باشد تا هماهنگی و سرعت عمل در زمان بارندگی به بهترین شکل انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری نزدیک بین مناطق، سازمان‌ها و واحدهای تخصصی گفت: «هدف این است که در زمان بارندگی هیچ منطقه‌ای دچار غافلگیری نشود و مدیریت بارش‌ها با آرامش، دقت و برنامه‌ریزی انجام گیرد.

در پایان، معاون محیط زیست و خدمات شهری با قدردانی از تلاش مجموعه خدمات شهری، تأکید کرد: با انسجام، هماهنگی و حضور میدانی به‌موقع، می‌توانیم بارندگی‌های پیش‌‌رو را با کمترین اختلال و در نهایت آرامش شهروندان مدیریت کنیم.

