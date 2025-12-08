به گزارش ایلنا از کرمانشاه، هوشنگ کریمی، با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای پرداخت سریع‌تر غرامت کشاورزانی که سال زراعی گذشته بدلیل خشکسالی دچار خسارت شدند، اظهار کرد: تا پایان آذر غرامت تمامی کشاورزان استان به حساب آنها واریز خواهد شد.

کریمی با بیان اینکه تاکنون ۲۲۰۰ میلیارد ریال از غرامت در نظر گرفته شده برای کشاورزان استان به حسابشان واریز شده، گفت: پیش‌بینی می‌شود پرداخت غرامت به کشاورزان استان جمعا به حدود چهار هزار میلیارد ریال برسد.

رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه همه اراضی دیم استان کرمانشاه در سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی حادث شده مشمول دریافت غرامت شدند، افزود: بیشترین خسارت وارده مربوط به کشاورزی شهرستان کنگاور بود، به طوری که درصد خسارت وارده به اراضی این شهرستان ۵۰ درصد برآورد شده بود.

وی یادآور شد: میانگین خسارت وارده به کشاورزان استان در سال زراعی گذشته ۳۲ درصد بوده است.

کریمی در ادامه با اشاره به شروع صدور بیمه‌نامه برای اراضی کشاورزی استان در سال زراعی جدید از روز گذشته (۱۶ آذر)، از کشاورزان خواست پیگیر بیمه کردن اراضی کشاورزی خود باشند.

کریمی با بیان اینکه پاییز امسال شاهد کم بارشی شدید در استان بوده‌ایم، تاکید کرد: بیمه اراضی کشاورزی در مواقع بروز خسارت به داد کشاورزان می‌رسد و اجازه نمی‌دهد خیلی متضرر شوند.

رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه برآورد می‌شود امسال اراضی زیر پوشش بیمه استان به حدود۵۰۰ هزار هکتار برسد، افزود: سال زراعی گذشته در مجموع ۴۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه زیر پوشش بیمه رفته بود.

انتهای پیام/