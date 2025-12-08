گیلان مسیری استراتژیک برای ورود و خروج کالاهای روسیه است
روسلان گاینتدینوف، مشاور استاندار استان اولیانوفسک روسیه، گیلان را مسیری استراتژیک برای ورود و خروج کالاهای روسیه دانست.
به گزارش ایلنا از رشت، امروز نشست مشترک توسعه همکاریهای تجاری و لجستیکی ایران و روسیه با حضور الهیار مصباحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری گیلان، روسلان گاینتدینوف، مشاور استاندار استان اولیانوفسک روسیه، و حسین یونسی، مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان، در ساختمان استانداری برگزار شد.
روسلان گاینتدینوف با بیان اینکه سال گذشته نخستین ارسال مصالح ساختمانی از آستارا به اولیانوفسک انجام شد، گفت: بهویژه در حوزه سرامیک و کاشی تاکنون ۳۶۰ هزار مترمربع کالا منتقل شده است.
وی افزود: با پیشرفتهای صورتگرفته، هزینه حملونقل هر واگن از ۴ هزار دلار به ۳ هزار دلار کاهش یافته است.
او گیلان را مسیری استراتژیک برای ورود و خروج کالاهای روسیه دانست و ادامه داد: آمادهایم فرآوردههای نفتی، شیمیایی و مصالح ساختمانی از ایران خریداری کنیم و از مسیر گیلان نیز برای ترانزیت کالا به کشورهایی مانند هند استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد مسیر انتقال بار از ایران به روسیه خالی طی میشود، تاکید کرد: بخشهای دولتی میتوانند نقشی اساسی در تقویت حملونقل ایفا کنند.
گاینتدینوف همچنین از ایجاد منطقهای در اولیانوفسک برای نمایش کالاهای ایرانی خبر داد و گفت: شرکتهای ایرانی میتوانند در این محل بهعنوان هاب بازرگانی فعالیت کنند.
او با اشاره به خلاقیت غذایی گیلان اظهار کرد: میتوانیم برنامهای با عنوان روزهای آشپزخانه ایران در اولیانوفسک برگزار کنیم.
الهیار مصباحی نیز با اشاره به ثبت شهر رشت در یونسکو بهعنوان شهر خلاق خوراک، گفت: گیلان و اولیانوفسک ظرفیتهای مکمل فراوانی در حوزههای کشاورزی، غذایی و اقتصادی دارند.
وی افزود: محصولات شاخص حوزه کشاورزی استان گیلان ،چای، برنج، زیتون، فندق و شیلات هستند و اولیانوفسک هم با تولید گسترده غلات و نهاده های دامی میتواند فعالیت های اقتصادی را با ما شروع کند.
مصباحی با اشاره به ضرورت تکمیل مسیر ریلی رشت ـ آستارا گفت: در حال حاضر حدود ۹۵ کیلومتر از مسیر تملک شده و امیدواریم تا پایان سال خرید کامل انجام شود تا از ابتدای سال آینده عملیات اجرایی با مشارکت روسیه آغاز شود.
او ظرفیت این مسیر را ۶۰ میلیارد دلار در حوزه لجستیک عنوان کرد و ادامه داد: سه بندر کاسپین، انزلی و آستارا ظرفیت حمل ترکیبی برای طرف روسی دارند.
وی همچنین با اشاره به نیاز سالانه کشور به ۲۴ میلیون تن نهاده دامی و ۱۲ میلیون تن گندم گفت: دولت با تصویب اخیر خود، واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و امکان تهاتر را برای همه فعالان اقتصادی آزاد کرده است.
مصباحی پیشنهادهایی نظیر ایجاد دفتر تجاری مشترک گیلان و اولیانوفسک در اتاق بازرگانی، برگزاری نمایشگاه فرهنگی ـ اقتصادی و تشکیل کارگروه مشترک دولتی را مطرح کرد.
حسین یونسی، مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان، با بیان اینکه سه بندر انزلی، کاسپین و آستارا ظرفیت مجموع ۱۳ تا ۱۵ میلیون تن را دارند، افزود: سال گذشته ممنوعیت پنجماهه صادرات غلات روسیه به کشورهای غیرعضو اوراسیا، ۷۰ درصد فعالیت بنادر شمالی را کاهش داد. درخواست ما این است که ایران مانند چین از محدودیتها مستثنی شود تا چرخه باربری آسیب نبیند. چرا که صرفا صادرات کالا به بنادر روسیه و برگشت بدون بار، برای خطوط کشتیرانی ایرانی صرفه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه تلاش بر سرعتدهی به فرآیند تخلیه و بارگیری است، افزود: هماکنون ۱۰ کشتی در بندر انزلی، ۱۱ کشتی در بندرگاه انزلی، دو کشتی در کاسپین و یک کشتی در آستارا پهلو گرفته است.