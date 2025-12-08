تردد خودروهای مناطق آزاد در هرمزگان نهایی شد/ پلیس راهور: زیرساختها باید همزمان ارتقا یابد
در نشست شورای ترافیک هرمزگان با حضور فرمانده پلیس راهور فراجا، جزئیات نهاییسازی طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم بررسی شد؛ طرحی که بهگفته مسئولان، نیازمند جهش در توسعه راهها و اصلاحات جدی در مدیریت ترافیک استان است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی در نشست شورای ترافیک استان با حضور فرمانده پلیس راهور فراجا، با اشاره به نقش ملی هرمزگان در حملونقل کشور، وضعیت کنونی ترافیک استان را نامطلوب دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای مهندسی و توسعهای راه و حملونقل تأکید کرد.
آشوری با بیان اینکه هرمزگان مهمترین کانون حملونقل کشور به دلیل استقرار بزرگترین بندر ایران و وجود انواع مسیرهای دریایی، زمینی، ریلی و هوایی است، گفت: ترکیب فعالیتهای اقتصادی بزرگ و حجم بالای تردد، شرایط ترافیکی استان را پیچیده کرده است و روزانه حدود ۸۰۰۰ خودرو در محورهای استان در گردش هستند و عوامل مختلفی بر افزایش یا کاهش کیفیت ترافیک تأثیرگذارند.
وی افزود: با وجود اقدامات ارزشمند پلیس و دستگاههای پشتیبان، وضعیت ما هنوز مطلوب نیست اما به سمت بهبود در حال حرکت هستیم؛ در شهرها روند بهبود دیده میشود، اما در شریانهای بیرونی همچنان با مشکلات جدی مواجه هستیم.
استاندار هرمزگان با مرور وضعیت چندسال گذشته، از نبود تناسب میان رشد فعالیتهای اقتصادی استان و توسعه راهها انتقاد کرد و گفت: ۵۶ درصد عملیات گمرکی و بندری کشور در هرمزگان انجام میشود اما هنوز از یک راه مناسب ملی برخوردار نیستیم.
وی ادامه داد: اولویت اجرای پروژههای راهسازی در کشور درست تعیین نشده و بندرعباس با وجود نقش ملی، از زیرساختهای لازم محروم مانده است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان تأکید کرد: گاهی رانندگان به دلیل نامناسب بودن مسیرها دچار مشکل میشوند و این قابل قبول نیست.
آشوری تازیانی از تدوین یک طرح جامع مشترک میان دستگاههای مهندسی و فنی استان خبر داد و گفت: هدف این است که سرعت توسعه زیرساختهای حملونقل افزایش یابد. خودرو، جاده، هوشیاری رانندگان و عوامل محیطی همگی در ایمنی نقش دارند و باید بهطور هماهنگ تقویت شوند.
استاندار هرمزگان با قدردانی از حضور فرمانده پلیس راهور فراجا، این حضور را «فرصتی مغتنم» دانست و افزود: نگاه مؤثر و سیاستهای پلیس راهور میتواند شتابدهنده اجرای طرحها باشد. مردم مطالباتی دارند که گاهی محقق نشده و حتی موجب نارضایتی شده است.
آشوری تازیانی با قدردانی از نظر مثبت پلیس راهور برای صدور مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد در سراسر استان گفت: این اتفاق کار بزرگی است و منجر به توسعه حمل و نقل خواهد شد و مردم هرمزگان از خودروهای ایمن برخوردار خواهند شد.
وی تاکید کرد: دستورالعملهای تردد خودروهای منطقه آزاد در حال تدوین است و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
سردار سید تیمور حسینی فرمانده پلیس راهور فراجا نیز در این نشست، رسیدن به استانداردهای مطلوب در حوزه ترافیک را نیازمند تدوین بستهای هوشمند و مطلوب در حوزه زیرساخت و رفتار رانندگان دانست و گفت: بخش عمدهای از راههای هرمزگان، بوشهر و جنوب استان فارس پاسخگوی نیازهای امروز حمل و نقل نیست و از این رو باید عقب ماندگیهای چنددههای در این حوزه را با اهتمام ویژه جبران کنیم.
وی میانگین سرعت خودروهای متردد در هرمزگان را بالا دانست و خواستار تلاش بیشتر مسئولان استان برای مدیریت این موضوع شد.
سردار حسینی همچنین خواستار تمرکز بیشتر پلیس راه هرمزگان بر کنترل ناوگان سنگین شد و گفت: ضرورت دارد با ایجاد مشوقهایی کنترل پذیری ناوگان عمومی بار را افزایش دهیم.
فرمانده پلیس راهور فراجا راههای دوطرفه جداسازی نشده را یکی از چالشهای جنوب کشور دانست و ادامه داد: مرگبارترین تصادفات در این محورها انجام میشود و باید تلاش کنیم راههای دوطرفه کاملا تفکیک شود.
وی در رابطه با مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سراسر هرمزگان گفت: ما با هر اقدامی که امکان خوب و مناسب را در اختیار مردم قرار دهد موافق هستیم لذا باید بستر کنترل آن ایجاد شود تا سیستمهای پلیس قابلیت خوانش پلاکهای منطقه آزاد را داشته باشند و برای این مهم شهرداریهای استان هرمزگان باید نهایت همکاری را داشته باشند.