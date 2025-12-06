خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر میراث‌فرهنگی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

حرکت جدی و منسجم به سمت توسعه گردشگری دریایی

حرکت جدی و منسجم به سمت توسعه گردشگری دریایی
کد خبر : 1723849
لینک کوتاه کپی شد.

بنادر ایران از شمال تا جنوب به کانون‌های گردشگری تبدیل خواهند شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به اقدامات تازه دولت در حوزه دریا اشاره کرده و گفت: تاکنون گام‌های ابتدایی در این مسیر برداشته شده بود، اما امروز حرکت جدی و منسجم به سمت توسعه گردشگری دریایی آغاز شده است. خوشبختانه در مسیری قرار داریم که یک برنامه منسجم در حوزه دریا شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه جلسه شورای اداری استان مرکزی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان، افزود: به تعبیری، تاکنون «پایمان را به دریا گذاشته بودیم»، اما اکنون «روی به دریا کرده‌ایم». این تغییر نگاه، آغازگر فصل تازه‌ای در بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: گفت‌وگوهای مؤثری با سرمایه‌گذاران در حوزه فعالیت‌های دریایی انجام شده است. یکی از فعالیت‌های مؤثر در این حوزه حرکت روزانه کشتی‌ها است که از بندر چابهار راه‌اندازی شده است. این اقدام به عنوان یکی از گام‌های عملی در توسعه گردشگری دریایی، زمینه‌ساز ارتباط گسترده‌تر با کشورهای منطقه خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به برگزاری اجلاس استانداران ساحلی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در ماه گذشته نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور با حضور نماینده رئیس‌جمهور در این وزارتخانه برگزار شد. در این اجلاس فرایندهای حوزه دریا مورد بررسی قرار گرفت.

صالحی‌امیری تصریح کرد: در ادامه این اجلاس، سفر مشترکی به استان گیلان به همراه دکتر عراقچی وزیر امور خارجه انجام شد. در این سفر استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر دعوت شدند تا هماهنگی‌های لازم برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حوزه دریا به ویژه دریای خزر صورت گیرد.

وی به توافقات انجام شده با یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان اشاره کرده و بیان داشت: در توافقی با وزیر گردشگری کشور عمان مقرر شد تعداد زیادی کشتی کروز به مقصد ایران اعزام شود تا بنادر کشور بتوانند در حوزه خلیج‌فارس، گردشگری دریایی فعال و گسترده‌ای را تجربه کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: با برنامه‌های در دست اجرا، بنادر ایران از شمال تا جنوب به کانون‌های مهم گردشگری دریایی تبدیل خواهند شد و این امر نه تنها به رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز معرفی بهتر فرهنگ و میراث ایران به گردشگران خارجی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا