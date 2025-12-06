وزیر میراثفرهنگی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:
حرکت جدی و منسجم به سمت توسعه گردشگری دریایی
بنادر ایران از شمال تا جنوب به کانونهای گردشگری تبدیل خواهند شد
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به اقدامات تازه دولت در حوزه دریا اشاره کرده و گفت: تاکنون گامهای ابتدایی در این مسیر برداشته شده بود، اما امروز حرکت جدی و منسجم به سمت توسعه گردشگری دریایی آغاز شده است. خوشبختانه در مسیری قرار داریم که یک برنامه منسجم در حوزه دریا شکل گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحیامیری در حاشیه جلسه شورای اداری استان مرکزی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان، افزود: به تعبیری، تاکنون «پایمان را به دریا گذاشته بودیم»، اما اکنون «روی به دریا کردهایم». این تغییر نگاه، آغازگر فصل تازهای در بهرهبرداری از ظرفیتهای دریایی کشور خواهیم بود.
وی ادامه داد: گفتوگوهای مؤثری با سرمایهگذاران در حوزه فعالیتهای دریایی انجام شده است. یکی از فعالیتهای مؤثر در این حوزه حرکت روزانه کشتیها است که از بندر چابهار راهاندازی شده است. این اقدام به عنوان یکی از گامهای عملی در توسعه گردشگری دریایی، زمینهساز ارتباط گستردهتر با کشورهای منطقه خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به برگزاری اجلاس استانداران ساحلی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در ماه گذشته نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشور با حضور نماینده رئیسجمهور در این وزارتخانه برگزار شد. در این اجلاس فرایندهای حوزه دریا مورد بررسی قرار گرفت.
صالحیامیری تصریح کرد: در ادامه این اجلاس، سفر مشترکی به استان گیلان به همراه دکتر عراقچی وزیر امور خارجه انجام شد. در این سفر استانداران استانهای ساحلی دریای خزر دعوت شدند تا هماهنگیهای لازم برای توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری در حوزه دریا به ویژه دریای خزر صورت گیرد.
وی به توافقات انجام شده با یکی از کشورهای حاشیه خلیجفارس و دریای عمان اشاره کرده و بیان داشت: در توافقی با وزیر گردشگری کشور عمان مقرر شد تعداد زیادی کشتی کروز به مقصد ایران اعزام شود تا بنادر کشور بتوانند در حوزه خلیجفارس، گردشگری دریایی فعال و گستردهای را تجربه کنند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تأکید کرد: با برنامههای در دست اجرا، بنادر ایران از شمال تا جنوب به کانونهای مهم گردشگری دریایی تبدیل خواهند شد و این امر نه تنها به رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری کمک میکند بلکه زمینهساز معرفی بهتر فرهنگ و میراث ایران به گردشگران خارجی خواهد بود.