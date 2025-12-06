به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری در جریان سفر یک روزه به استان مرکزی با حضور در جلسه شورای اداری این استان، افزود: ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی کشور ایران بسیار عظیم است. میراث تاریخی و باستانی و فرهنگی کشور ایران چنان در نوع خود گسترده و منحصربه‌فرد است که اگر محدودیت‌های زمانی برای ثبت آثار بین‌المللی در سازمان یونسکو برداشته شود، ایران در جایگاه نخست جهانی قرار می‌گیرد.

وی به تعداد آثار تاریخی موجود در کشور و همچنین تعداد آثاری که ثبت جهانی و ثبت ملی شده‌اند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناخته شده در کشور ایران وجود دارد. از این تعداد 43 هزار اثر تاریخی ثبت ملی شده است. 29 اثر تاریخی در فهرست یونسکو ثبت جهانی شده و 28 اثر ناملموس نیز ثبت جهانی شده‌اند. همچنین در حال حاضر 58 اثر به صورت موقت در یونسکو ثبت شده است.

ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در حوزه گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در حوزه گردشگری تأکید کرده و در این رابطه اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها در حوزه گردشگری نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه در معرفی کشور ایران و مهمان‌نوازی مردم این کشور به جهان، نقش فرهنگی مهم و تأثیرگذاری دارد. گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه اقدامی فرهنگی و هویتی برای معرفی زیبایی‌های ایران به جهانیان است.

صالحی‌امیری بر نقش آحاد مختلف جامعه در معرفی ایران به جهان تأکید داشته و تصریح کرد: نقش رسانه‌ها، نخبگان، سلبریتی‌ها و فعالان فرهنگی در معرفی چهره واقعی ایران بسیار مهم است. اگر گردشگری فعال شود، اقتصاد ایران نیز فعال خواهد شد. دیپلماسی فعال برای جذب گردشگر خارجی بسیار ضروری است. در دنیای امروز، تنها معرفی ظرفیت‌ها کافی نیست و در این راستا باید با دیپلماسی هدفمند، تصویر واقعی ایران را به جهانیان ارائه کرد.

وی بیان داشت: رسانه‌های بزرگ غربی تلاش می‌کنند با ایران‌هراسی، افکار عمومی دنیا را نسبت به کشور ایران منحرف کنند. این در حالی است که تمامی گردشگران خارجی پس از سفر به ایران بدون استثناء اذعان کرده‌اند که ایران سرزمینی امن، فرهنگی و جذاب است. هر گردشگر به طور میانگین 1270 دلار هزینه می‌کند و به ازای ورود هر یک نفر گردشگر خارجی به کشور، ده‌ها شغل در بخش‌های حمل‌ونقل، هتل‌داری، رستوران و بازار فعال می‌شود.

یک‌میلیون و 600 هزار نفر شاغل در حوزه گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اینکه تعداد شاغلان حوزه گردشگری کشور یک‌میلیون و 600 هزار نفر است، تأکید کرد: دولت تصویب کرده است که ایجاد تأسیسات گردشگری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در حاشیه سدها، رودخانه‌ها و دیگر منابع آبی ممکن شود. این ظرفیت می‌تواند برای کشور فرصت‌آفرین باشد و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری را در حوزه گردشگری فراهم کند.

صالحی‌امیری به ظرفیت ایرانیان مقیم خارج اشاره کرده و ابراز داشت: 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور حضور دارند. باید تدابیری اندیشیده شود تا این سرمایه‌های انسانی جذب گردد و این افراد را برای بازگشت به ایران و مشارکت در توسعه همه‌جانبه کشور تشویق کنیم. نگاه رانشی و تخریبی نسبت به ایرانیان مقیم خارج از کشور باید کنار گذاشته شود. باید تدابیری اندیشیده شود تا ایرانیان مقیم خارج کشور به این کشور بازگردند.

وی به موضوع گردشگری سلامت و حضور گردشگران خارجی در ایران برای استفاده از ظرفیت‌های سلامت کشور اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: کشور کشور ایران دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه گردشگری سلامت است. سال گذشته 200 هزار گردشگر سلامت به ایران آمدند و 2 میلیارد دلار هزینه کردند. در برنامه هفتم توسعه متعهد شده‌ایم این تعداد را به 2 میلیون نفر و درآمد را به 6 میلیارد یورو برسانیم.

استان مرکزی سرزمین رمزها و رازها

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اینکه استان مرکزی به دلیل پیچیدگی و تمرکز فرصت‌ها به عنوان سرزمین رمزها و رازها شناخته می‌شود، گفت: ظرفیت‌های گردشگری این استان بسیار بالا است و با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت واحد استانی می‌تواند به قطب گردشگری کشور تبدیل شود. توسعه زیرساخت‌های گردشگری این استان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. استان مرکزی در حفظ و معرفی میراث تاریخی ایران دارای اهمیت بسیار بالایی است.

صالحی‌امیری افزود: استان مرکزی با ترکیب 3 مؤلفه جذابیت، امنیت و زیرساخت، می‌تواند مقصد مهم گردشگری داخلی و خارجی باشد. این استان قابلیت جذب گردشگران از کشورهای همسایه را دارد و با توسعه زیرساخت‌ها، می‌تواند گردشگران را حتی به مدت یک هفته در خود اقامت دهد. از سوی دیگر پروازهای مستقیم از عراق به کیش، اصفهان، شیراز و مشهد نیز فرصت مناسبی برای افزایش گردشگری فراهم کرده است.

وی ادامه داد: مردم با فرهنگ، نجیب و مهمان‌نواز استان مرکزی، بخشی مهم از هویت تاریخی و فرهنگی ایران هستند و میراث آنان در طول تاریخ نمونه‌ای روشن از عظمت تمدن ایرانی است. بازار تاریخی اراک تنها یک مجموعه از خشت و ملات نیست، بلکه دارای هویت و روح خاص است. وجود کلیسا و مسجد در کنار یکدیگر در این استان نشان‌دهنده زیست مطالعات‌آمیز مردم این دیار در طول تاریخ است. باید با همکاری و اهتمام بیشتر، میراث‎فرهنگی را حفظ و معرفی کرد.

واگذاری اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی به استان مرکزی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهم‌ترین بخش سخنان خود را به واگذاری اختیارات این وزارتخانه به استان مرکزی اختصاص داد و اظهار داشت: در این جلسه رسماً اعلام می‌کنم که تمامی اختیارات وزیر در حوزه‌های میراث، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار مرکزی واگذار شده است. در این راستا استاندار می‌تواند تمامی امور استان در این حوزه را بدون نیاز به تهران مدیریت کند، تدابیر لازم را بیندیشد و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.

صالحی‌امیری با قدردانی از شهرداران، فرمانداران و مدیران استان، تصریح کرد: کمیته توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان مرکزی باید با محوریت استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شود و هر شهرستان نیز باید کمیته گردشگری فعال داشته باشد و مطالبات خود را به استان ارائه کند. اختیارات سرمایه‌گذاری نیز از 800 میلیارد ریال به 10 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و بیش از 95 درصد پروژه‌ها قابل تصمیم‌گیری در استان است.

انتهای پیام/