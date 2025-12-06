خبرگزاری کار ایران
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد؛

ضرورت هماهنگی و هم‌سویی همه بازیگران اقتصادی کشور /نقش بخش خصوصی در قواعد اقتصادی

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌سویی همه بازیگران اقتصادی کشور گفت: شرایط کنونی، فرصتی برای پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی و تقویت کنشگری بر پایه قواعد پذیرفته‌شده اقتصادی فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیسی منصوری روز شنبه پانزدهم آذر ماه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به چهار مولفه اصلی برای تقویت بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار را نخستین محور برنامه‌ها دانست و اظهار کرد: در گام اول سنجش ۵۷ شاخص محیط کسب‌وکار در سطح استان آغاز شده و پلتفرم دیجیتال مشترک با دانشگاه تربیت مدرس امکان رصد و پیگیری گره‌های موجود را برای مسئولان و فعالان اقتصادی فراهم کرده است. 

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی طرح دوم را برنامه توانمندسازی کسب‌وکارها معرفی کرد و گفت: یکی از چالش‌های جدی بخش خصوصی، نبود تطابق میان نیاز صنایع و مهارت نیروی کار است. 

به گفته وی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و ایجاد مرکز مهارت در اتاق بازرگانی، پروژه‌های آموزش مبتنی بر نیاز واقعی کسب‌وکارهای استان طراحی شده و شورای راهبری مشترک نیز شکل گرفته است. 

وی درباره سومین محور برنامه‌های اتاق ایران توضیح داد: مطالعه وضعیت صنعت و تجارت استان در چند فاز در حال اجراست، نتایج فاز نخست که بر پایه داده‌های موجود تهیه شده، ارائه می‌شود و مراحل پیش‌بینی و پیشنهادهای آینده‌پژوهانه در فازهای بعدی دنبال خواهد شد. 

منصوری تاکید کرد: تحقق رشد اقتصادی لرستان نیازمند توجه همزمان به سیاست‌های کلان، فضای کسب‌وکار، زیرساخت‌های نرم و سخت و به‌ویژه وضعیت نیروی کار است و اتاق بازرگانی ایران این مسیر را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ادامه می‌دهد. 

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران افزود: تعدد سامانه‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاران و کارآفرینان موجب ایجاد مشکلات جدی و برنامه جدید اتاق بازرگانی با هدف تبدیل همه این بسترها به یک سامانه واحد طراحی شده است تا فرآیندها از طریق یک پنجره واحد پالایش، پایش، ارزیابی و نهایتا تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای اقدامات کلان اقتصادی انجام شود. 

منصوری گفت: گزارش ارتقای رتبه محیط کسب‌وکار استان‌ها هر ماه به رییس‌جمهور ارائه می‌شود که هشت استان برای آغاز اجرای برنامه در سال جاری انتخاب شده و گزارش دوم استان‌ها در ابتدای ماه آینده ارسال خواهد شد. 

وی توضیح داد: در چارچوب این طرح، یک داشبورد مدیریتی مشابه برج مراقبت پرواز در استانداری‌ها ایجاد می‌شود تا گزارش‌های لحظه‌ای از وضعیت کسب‌وکار استان ارائه کند و این گزارش‌ها در سه سطح اتاق بازرگانی، استانداری و رییس‌جمهور مورد استفاده قرار گیرد. 

منصوری تاکید کرد: تمام جزئیات طرح در منشور پروژه پیش‌بینی شده و با توجه به تامین اعتبار از سوی اتاق بازرگانی و اجرای پروژه توسط دانشگاه تربیت مدرس، هیچ هزینه‌ای به استان‌ها تحمیل نخواهد شد. 

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: ساختار اجرایی پروژه شامل یک مدیر پروژه، ۱۲ نفر هسته مرکزی و حدود ۱۰۰ نیروی اجرایی در مرحله نخست است و با ورود به شهرستان‌ها تعداد نیروها به سه هزار و ۵۰۰ نفر خواهد رسید. 

منصوری درباره نقشه راه پروژه تصریح کرد: اجرای طرح در سه مرحله برنامه‌ریزی شده است که مرحله نخست در مرکز استان تا پانزدهم اسفندماه به بهره‌برداری می‌رسد و مراحل بعدی در قالب دو بخش شهرستانی اجرا خواهد شد. 

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سه برنامه راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار، توانمندسازی نیروی کار و پایش وضعیت صنعت و تجارت استان‌ها با هدف تقویت نقش بخش خصوصی و حرکت به سوی رشد اقتصادی فراگیر اجرایی می‌شود. 

وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌سویی همه بازیگران اقتصادی کشور گفت: شرایط کنونی، فرصتی برای پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی و تقویت کنشگری بر پایه قواعد پذیرفته‌شده اقتصادی فراهم کرده است. 

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه لرستان سومین مقصد ارائه طرح‌های جدید اتاق بازرگانی است، افزود: ظرفیت‌های بالای استان می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به دستاوردهای اثرگذار در مسیر توسعه باشد. 

منصوری هدف اصلی برنامه‌های اتاق ایران را تحقق رشد اقتصادی فراگیر عنوان کرد و توضیح داد: این رویکرد شامل تولید ثروت، فقرزدایی، ایجاد اشتغال و توجه به محیط زیست است.

