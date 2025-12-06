به گزارش خبرنگار ایلنا، سید جلیل احمدی روز شنبه پانزدهم آذر ماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چهار نظام کلیدی در زیست‌بوم مهارت‌آموزی کشور را شامل نظام اطلاعات بازار کار، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظام طبقه‌بندی مشاغل دانست و بر اهمیت ایجاد ارتباط میان این نظام‌ها برای شکل‌گیری یک زیست‌بوم کامل مهارت و اشتغال تاکید کرد.

وی به وضعیت نامطلوب آموزش در سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: ایران در میان ۱۴۱ کشور، رتبه ۱۳۴ شاخص سرمایه سازمان‌ها در آموزش نیروی کار و رتبه ۱۳۶ شاخص مهارت فارغ‌التحصیلان را دارد که سیستم آموزش دوگانه و شایستگی محور می‌تواند باعث انطباق آموزش‌ها با نیاز بازار کار شود.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به نقش مشارکت بخش خصوصی و تشکیل مراکز هیات امنایی با مشارکت اتاق ایران و اتاق اصناف اشاره کرد و افزود: مدیریت دولتی صرف در آموزش مهارتی دیگر پاسخگو نیست و مالکیت دولتی همراه با مدیریت خصوصی می‌تواند فعالیت‌ها را با نیاز بازار هماهنگ کند.

وی با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، گفت: ۱۷۰ میلیون شغل جدید تا سال ۲۰۳۰ ایجاد می‌شود و ۹۲ میلیون شغل از بین خواهد رفت بنابراین آموزش‌های مهارتی باید برای مشاغل آینده ارائه شود.

احمدی ادامه داد: ارائه‌های هرساله آموزش مهارتی می‌تواند به طور متوسط سه درصد بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد و حتی تاثیر مثبت بر رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.

وی همچنین به اهمیت مهارت‌های نرم و دیجیتال در کنار مهارت‌های فنی اشاره کرد و گفت: بسته‌های مهارتی امروزی باید شامل دانش فنی، مهارت‌های دیجیتال و کسب و کار باشد تا فرد برای ورود موفق به بازار کار آماده شود.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ضمن تشریح راهبردهای اصلی سازمان، بر سه محور کلیدی فعالیت‌ها مانند تقاضا محوری آموزش‌ها، مشارکت جویی با بخش خصوصی و شرکا، و نقش تنظیم‌گری و حکمرانی خوب تاکید کرد.

احمدی اضافه کرد: می‌توان با تمرکز بر آموزش‌های مهارتی تقاضا محور و توسعه مشارکت بخش خصوصی، شکاف مهارتی نیروی کار را کاهش و همزمان بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور را افزایش داد.

وی گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید منطبق با نیاز بازار کار باشد که سازمان فنی و حرفه‌ای برنامه‌های متنوعی را با رویکرد تقاضا محور برای توسعه مهارت طراحی کرده است.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همچنین به راه‌اندازی مرکز ملی توسعه کسب و کار به عنوان یکی از پروژه‌های تحول‌آفرین سازمان اشاره کرد و افزود: این مرکز می‌تواند مسیر سازمان را در زمینه آموزش‌های مهارتی متحول کند.

وی به گزارش‌های تابستان و پاییز ۱۴۰۳ درباره مشکلات کسب و کارها اشاره کرد و کمبود نیروی کار ماهر را یکی از چالش‌های اصلی دانست.

