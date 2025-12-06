قطع وابستگی فولاد مبارکه به زایندهرود با انتقال آب دریا
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتقال آب دریا به فولاد مبارکه، استفاده این مجتمع از زایندهرود را به صفر رساند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد اتابک صبح شنبه در آئین افتتاح رسمی ابرپروژه انتقال آب از دریا به مجتمع فولاد مبارکه که بهصورت آنلاین سخنرانی میکرد، اظهار کرد: این پروژه عظیم، گام بلندی در تضمین تأمین آب پایدار برای فلات مرکزی ایران و صنایع حیاتی مستقر در آن برداشته است.
وی با تأکید بر اینکه بهرهبرداری از این طرح، استفاده فولاد مبارکه از آب زایندهرود را بهطور کامل به صفر میرساند، افزود: این اقدام نهتنها از فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه بهشدت میکاهد، بلکه صیانت از هویت زیستی و فرهنگی سرزمین را نیز تقویت میکند.
وزیر صمت با اشاره به سیاست دریامحور دولت چهاردهم اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه توسعه صنعتی کشور را بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه بازنگری کرده و استفاده از ظرفیتهای دریایی را در اولویت قرار داده است. هزینههای سنگین این خط لوله نتیجه جانماییهای گذشته بوده و امیدواریم در توسعههای آتی، تمام صنایع بزرگ از ابتدا با تکیه بر ظرفیت دریا طراحی و اجرا شوند.