خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطع وابستگی فولاد مبارکه به زاینده‌رود با انتقال آب دریا

قطع وابستگی فولاد مبارکه به زاینده‌رود با انتقال آب دریا
کد خبر : 1723446
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتقال آب دریا به فولاد مبارکه، استفاده این مجتمع از زاینده‌رود را به صفر رساند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد اتابک صبح شنبه در آئین افتتاح رسمی ابرپروژه انتقال آب از دریا به مجتمع فولاد مبارکه که به‌صورت آنلاین سخنرانی می‌کرد، اظهار کرد: این پروژه عظیم، گام بلندی در تضمین تأمین آب پایدار برای فلات مرکزی ایران و صنایع حیاتی مستقر در آن برداشته است.

وی با تأکید بر اینکه بهره‌برداری از این طرح، استفاده فولاد مبارکه از آب زاینده‌رود را به‌طور کامل به صفر می‌رساند، افزود: این اقدام نه‌تنها از فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه به‌شدت می‌کاهد، بلکه صیانت از هویت زیستی و فرهنگی سرزمین را نیز تقویت می‌کند.

وزیر صمت با اشاره به سیاست دریامحور دولت چهاردهم اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه توسعه صنعتی کشور را بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه بازنگری کرده و استفاده از ظرفیت‌های دریایی را در اولویت قرار داده است. هزینه‌های سنگین این خط لوله نتیجه جانمایی‌های گذشته بوده و امیدواریم در توسعه‌های آتی، تمام صنایع بزرگ از ابتدا با تکیه بر ظرفیت دریا طراحی و اجرا شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی