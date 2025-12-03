به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان اظهار داشت: عصر امروز تصادف زنجیره‌ای ۲ دستگاه پراید و یک دستگاه تویوتا کمری در محور شهرضا-اصفهان یک کیلومتر بعد از میوه تره‌بار به اورژانس گزارش شد.

وی افزود: در این تصادف ۵ نفر شامل ۲ خانم و ۲ مرد و یک کودک پسر مصدوم شدند.

زمانپور گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا منتقل شدند.

