تصادف زنجیرهای در محور شهرضا - اصفهان ۵ مصدوم برجای گذاشت
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان گفت: تصادف ۳ دستگاه خودرو در محور شهرضا به اصفهان ۵ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان اظهار داشت: عصر امروز تصادف زنجیرهای ۲ دستگاه پراید و یک دستگاه تویوتا کمری در محور شهرضا-اصفهان یک کیلومتر بعد از میوه ترهبار به اورژانس گزارش شد.
وی افزود: در این تصادف ۵ نفر شامل ۲ خانم و ۲ مرد و یک کودک پسر مصدوم شدند.
زمانپور گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا منتقل شدند.