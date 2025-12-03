3 کشته و 16 مصدوم؛ ارمغان 3 حادثه رانندگی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد به جزئیات این سوانح رانندگی اشاره داشته و افزود: یکی از این سوانح که بیشترین فوتی را داشت در محور پاتاوه به دهدشت حد فاصل سرچنار بر اثر واژگونی یک دستگاه سمند به وقوع پیوست. در این حادثه رانندگی پیش از رسیدن نیروهای اورژانس، 2 نفر فوت کردند و 3 نفر نیز مصدوم شدند.

وی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این خصوص ادامه داد: این سانحه رانندگی به دلیل انحراف خودروی سواری سمند و واژگونی آن به وقوع پیوست. در این حادثه 2 خانم در دم جان باختند و 3 نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شده و به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد به دومین حادثه رانندگی اتفاق افتاده در این استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: دیگر سانحه منجر به فوت در محور باشت به کوپن و حوالی امامزاده محمد اتفاق افتاد.

غفارفرد تصریح کرد: این حادثه رانندگی در اثر برخورد 2 خودروی رانا و پژو 405 به وقوع پیوست. در این سانحه رانندگی نیز پیش از رسیدن نیروهای اورژانس، مرگ یک نفر رقم خورد و 6 نفر نیز مصدوم شدند. مصدومان توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس کوپن و دوراهی باشت، به بیمارستان شهدای باشت منتقل شدند.

وی بیان داشت: سومین حادثه رانندگی در محور یاسوج به اصفهان در تقاطع خمینی‌آباد - نده، بین 2 خودروی وانت پیکان و پژو اتفاق افتاد. در این حادثه 7 نفر مصدوم شدند و با حضور سریع نیروهای اورژانس از مجموع مصدومان 5 نفر به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند، اما 2 نفر از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

