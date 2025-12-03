در جلسه کارگروه اشتغال استان مطرح شد:
هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تقویت اشتغال در استان مرکزی تسریع مییابد
انتقاد مدیرکل کار استان از عملکرد نامتوازن برخی بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی بر همسویی هر چه بیشتر بانکها در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال تأکید کرده و در این خصوص گفت: روندها و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مرتبط برای تقویت اشتغال در استان مرکزی تسریع مییابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی در جلسه کارگروه اشتغال استان مرکزی، افزود: معرفی معرفی سریع واحدهای فعال و مرتبط و همچنین تداوم اطلاعرسانی مؤثر و گسترده به منظور جلب و جذب مشارکت حداکثری در طرحهای اشتغال استان، بسیار ضروری است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف کارگروه اشتغال، فراهم ساختن شرایطی است که مردم بتوانند با سهولت در طرحهای اشتغال شرکت کنند. در این راستا، به برخی از بانکها هنوز طرحی معرفی نشده است. این موضوع باید به سرعت حل شود تا پرداختیها به شکل مطلوب انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی بر ضرورت اجرای فرایندهای ارزیابی و اولویتبندی و اجرای سریع برنامهها تأکید کرده و اظهار داشت: از دستگاههای اجرایی خواسته میشود تا ارزیابی، اولویتبندی و اجرای سریع این برنامهها را در دستور کار قرار دهند.
آقاعلیخانی بر تسریع اقدامات لازم در این حوزه تأکید داشته و تصریح کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط مانند جهاد کشاورزی، میراثفرهنگی و سایر واحدهای مرتبط باید فهرست واحدهای معرفی شده را به سرعت آماده کرده و اطلاعرسانیهای لازم در این خصوص را انجام دهند.
وی نسبت به تهیه و اجرای یک برنامه جامع برای اطلاعرسانی و جذب سرمایههای لازم از طریق اقتصاد دیجیتال و فناوری تأکید کرده و بیان داشت: مدلهای جدید کسبوکار باید به جامعه معرفی شوند تا با حداقل ورودی، بالاترین درآمدها محقق گردد و جوانان را به سمت کارآفرینی و فرصتهای دیجیتال هدایت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این جلسه از عملکرد نامتوازن برخی بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات حمایتی و اشتغالزایی انتقاد کرده و گفت: در این راستا خواستار شتاببخشی به روند پرداختهای تسهیلات حمایتی و اشتغالزا و رفع موانع ضمانتی هستیم.
مختار احمدی با اشاره به این موضوع که پرداختها در 6 بانک استان صفر است، افزود: با توجه به آمارهای موجود متأسفانه شاهد عملکرد ضعیف و در برخی موارد صفر درصدی 6 بانک عامل در استان مرکزی در پرداخت تسهیلات معرفی شده از سامانههای دولتی هستیم.
وی ادامه داد: از 180 فقره پرونده تسهیلات اشتغالزایی معرفی شده به بانکهای عامل استان مرکزی تنها 15 فقره به مرحله پرداخت رسیده است. این امر نشانه کمکاری دستگاههای اجرایی نیست و این بانکها هستند که باید منابع مالی و تسهیلات لازم را پرداخت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به صورت خاص به عملکرد بانکهای ملت و صادرات و تجارت اشاره کرده و اظهار داشت: سختگیریهای غیرمتعارف این بانکها در مورد دریافت تضامین بانکی، متقاضیان را از دریافت تسهیلات اشتغالزایی ناامید میکند.
احمدی به عملکرد مطلوب برخی دیگر از بانکهای عامل استان در حوزه تسهیلات اشتغالزایی اشاره داشته و تصریح کرد: عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، سپه، کشاورزی و مهر ایران خوب است و به عنوان نمونههای مثبت در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از آنها یاد میشود.
وی بیان داشت: بر خلاف برخی نهادها، سازمانهایی مانند بنیاد کرامت رضوی، جهاد دانشگاهی، امور زندانها، دفتر امور روستایی استانداری و امور عشایری در این دوره پرداختی نداشتهاند. مجموع منابع پرداختی داخلی استان در این حوزه 255 میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به پیگیریهای انجامشده در سطح کلان اشاره داشته و اضافه کرد: آییننامه جدیدی با محوریت حل معضل ضمانتنامهها و سادهسازی فرایندها در حال نهاییسازی است و به زودی از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ خواهد شد.