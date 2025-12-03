خبرگزاری کار ایران
نجات زن گرفتار در آتش‌سوزی منزل مسکونی در شوش

رئیس سازمان آتش‌نشانی شوش از نجات یک زن ۳۵ ساله از میان دود و شعله‌های آتش در حادثه آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در خیابان شهید چمران این شهر خبر داد.

سیدمحمد موسوی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار داشت: حادثه آتش‌سوزی ساعت ۱۱:۳۸ دقیقه امروز در یک واحد مسکونی واقع در خیابان شهید چمران به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه مرکزی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش‌نشانان مشخص شد طبقه اول یک منزل دوطبقه دچار حریق شده و دود غلیظ در حال سرایت به طبقات بالایی ساختمان است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شوش ادامه داد: نیروهای امدادی پس از اجرای عملیات مهار و اطفای حریق، موفق شدند آتش را تحت کنترل درآورند.

موسوی گفت: در جریان این حادثه یک خانم حدود ۳۵ ساله که در طبقه دوم ساختمان گرفتار شده بود، توسط امدادگران به سلامت از محل خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.

به گفته وی، علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.

 

