فرمانده انتظامی استان خبرداد؛
دستگیری اعضای باند ۵ نفره سارقان خودرو در فارس/ کشف ٩ خودرو به ارزش ٤ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال
کاهش ٣٠ درصدی وقوع قتل و ٤٤ درصدی سرقت مسلحانه در فارس
فرمانده انتظامی فارس گفت: ماموران پلیس آگاهی موفق شدند اعضای باند ۵ نفره سرقت خودرو و سند نمره کردن را دستگیر و ٩ دستگاه کامیون، لندکروز، وانت نیسان و پژو پارس و ٤٠۵ به ارزش ٤ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال را کشف کنند.
به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی امروز ١٢ آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه امنیت مردم خطقرمز پلیس است و خادمان مردم در مجموعه انتظامی با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت، تصریح کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو لندکروز در شیراز، شناسایی و دستگیری اعضای باند سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه با تلاش ماموران پلیس آگاهی، ۵ نفر از اعضای این باند دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: در بررسی تخصصی مشخص شد که متهمان اقدام به سند نمره کردن ٢٨ دستگاه خودرو کردهاند که تاکنون فقط ٩ دستگاه از نوع کامیون، لندکروز، وانت نیسان و پژو پارس و ٤٠۵ از آنها کشف شده است.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی در تحقیقات تکمیلی مطلع شدند که سارقان ارکان خودروهای مسروقه را تغییر میدهند و با استفاده از اسناد و مدارک خودروهای مشابه تصادفی و خودروهایی که مدت زیادی در پارکینگها توقیف میباشند و با صدور وکالتهای جعلی خودرو را از پارکینگ ترخیص و سپس اقدام به سند نمره کردن آنها و فروش در بازار می کنند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به پیچیدگی این پرونده در شناسایی سارقان، بیان کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ٤ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال برآورد کردند.
ملکی با بیان اینکه متهمان در استانهای فارس، بوشهر، تهران و کرمانشاه چنین اقدامی انجام میدادند، گفت: شهروندان از خریدوفروش خودرو به صورت وکالتی و مبایعهنامهای و... پرهیز و صرفا در مراکز شمارهگذاری نسبت به انجام معامله اقدام کنند تا خودرو سالم و بدون مشکلی خریداری کرده باشند که در این صورت پلاک، کارت و سند مالکیت به نام مالک جدید صادر و تحویل شود.
بازگشت ۵٠٠ میلیارد طلای مسروقه به مالباختگان
در ادامه فرمانده انتظامی استان گفت: با انجام یک عملیات ضربتی توسط ماموران پلیس آگاهی، اعضای باند ٤ نفره سارقان حرفهای که در شیراز اقدام به سرقت منازل میکردند، منهدم و حدود ۵٠٠ میلیارد ریال اموال مسروقه نیز کشف شد.
وی تصریح کرد: در پی فعالیت یک باند سارقان حرفهای طلاجات و پول نقد از منازل مردم در سطح شهر شیراز، شناسایی و دستگیری اعضای این باند بهصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی شبانهروزی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی فارس، متهمان شناسایی و با مراقبتهای صورت گرفته در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان حدود ۵٠٠ میلیارد ریال اموال مسروقه از نوع وجه نقد و طلاجات کشف شد، گفت: سارقان پس از اعتراف به ٢٠ فقره سرقت، روانه دادسرا شدند.
ملکی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش ٣٠ درصدی وقوع قتل در فارس در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با هوشیاری و خدمت شبانهروزی ماموران پلیس، از ابتدای سالجاری تاکنون، وقوع انواع سرقت مسلحانه نیز ٣٠ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشتهایم.
در ادامه فرمانده انتظامی استان از شناسایی و انهدام ١٢ باند سارقان و کشف ١٦٦ فقره انواع سرقت طی ٢٠ روز گذشته خبر داد.
وی افزود: در پی وقوع سرقتهای خودرو، مغازه، اماکن دولتی، احشام و زورگیری توسط مجرمین سابقهدار در سطح استان، موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
ملکی افزود: با انجام اقدامات شبانهروزی ماموران، ١٢ باند از سارقان شناسایی و منهدم و ٣٢ نفر از اعضای این باندها دستگیر شدند که در تحقیقات در مجموع به ١٦٦ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.
کاهش ١٣ درصدی وقوع سرقت در فارس
فرمانده انتظامی استان فارس در تشریح اقدامات و عملکرد پلیس آگاهی در ٨ ماهه سالجاری، افزود: در این مدت، تعداد ٣٣ هزار و ۵٤٧ فقره انواع سرقت در سطح استان فارس بهوقوع پیوسته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل ١٣ درصد کاهش نشان میدهد.
ملکی با اشاره بهدستگیری ٨ هزار و ١٠٦ نفر سارق و منهدم شدن ٦٦ باند سرقت در این بازده زمانی، گفت: دراینرابطه تعداد ٢٢ هزار و ٨۵٦ فقره انواع سرقت کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ٢٠ درصدی کشفیات در این حوزه هستیم.