کاهش شدید دید در گردنه چری به دلیل باران و مه
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: بر اثر بارش باران در گردنه چری پدیده مه گرفتگی ایجاد شده و رانندگان با احتیاط رانندگی کنند.
به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی بیان کرد: با اشاره به تصاویر ارسالی از دوربینهای نظارت تصویری مرکز مدیریت راهها و گزارش گشتهای راهداری، بارش پراکنده و مهگرفتگی در محورهای شهرکرد‑فارسان و شلمزار‑ناغان ایجاد شده است .
وی افزود: رانندگان باید پیش از حرکت از سلامت خودرو و تجهیزات زمستانی خود اطمینان حاصل کنند و در مسیرهای مهآلود با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله ایمن حرکت نمایند.
خدابخشی بیان کرد:شتابزدگی و سبقت غیرمجاز میتواند خطرات جدی ایجاد کند و در صورت تشدید بارندگی یا کاهش دید، سفرهای غیرضروری باید به زمان مناسبتری موکول شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری استان در آمادهباش کامل بوده و با پایش مستمر جادهها، مسیرها را ایمن نگه میدارند. رانندگان میتوانند پیش از حرکت وضعیت محورهای مورد نظر را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ بررسی کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت:رعایت نکات ایمنی و حرکت با احتیاط، مهمترین تضمین برای جلوگیری از حوادث رانندگی در شرایط جوی فعلی است و از هموطنان درخواست شد با مسئولیتپذیری کامل، امنیت جادهها را حفظ کنند.