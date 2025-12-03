رئیسکل دادگستری استان اصفهان:
در عرصه اقتصاد مقاومتی، کارگران نقش اول را ایفا میکنند / پیشگیری از تعطیلی ۷۰ واحد تولیدی در اصفهان
رئیسکل دادگستری استان اصفهان گفت: یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان، حمایت از واحدهای تولیدیی است به نحوی که در سال جاری با پیگیریهای دستگاه قضایی استان از تعطیلی حدود ۷۰ واحد تولیدی پیشگیری بهعمل آمده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حجتالاسلام اسداله جعفری در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی و تحقق منویات رئیس قوه قضاییه در خصوص ارتباط بیواسطه با اقشار مختلف بهویژه کارگران، به همراه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان به یک واحد تولیدی در شهرستان فلاورجان رفت و از نزدیک با مدیران و کارگران این واحد تولیدی دیدار کرد.
وی در نشستی که با کارگران این واحد داشت، گفت: به فرموده پیامبر مکرم اسلام (ص) کسی که برای تامین معاش خانوادهاش تلاش میکند، مثل مجاهد در راه خداست و از این رو نگاه ما به کار و کارگر نگاهی ارزشی، ایمانی، دینی، الهی و مکتبی است و کسی که از کار و تلاش دوری میکند در حقیقت از کرامت و منزلت انسانی فاصله گرفته است.
وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، کارکردن و کمک به حرکت چرخ تولید و اقتصاد کشور، نوعی جهاد شمرده میشود و فعالان عرصه کار و تولید همچون رزمندگان در میدان دفاع از کشور، با کار و تلاش، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام میگذارند و از این رو است که در عرصه اقتصاد مقاومتی، کارگران نقش اول را ایفا میکنند.
جعفری در ادامه ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزیهای دقیقتر دستگاه اجرایی و حمایتهای دستگاه قضایی، سرعت پیشرفت واحدهای تولیدی استان بیشتر شده و به طبع آن با افزایش درآمد کارگران، وضعیت معیشت آنان نیز بهبود پیدا کند.
