مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد؛

معدوم کردن ۵۲۶ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در لرستان

معدوم کردن ۵۲۶ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در لرستان
مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: ۵۲۶ کیلوگرم گوشت فاسد غیربهداشتی در خرم آباد و بروجرد کشف و معدوم شد.

به گزارش ایلنا، مصطفی زبردست روز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: یک محموله ۴۱۶ کیلوگرمی بدون رعایت زنجیره سرد و با هویت نامشخص در بسته‌بندی غیر بهداشتی، از یک دستگاه اتوبوس مسافربری در بروجرد کشف شد که پس از انجام آزمایشات لازم تعیین گونه حیوانی و میکروبی به دلیل غیرقابل مصرف بودن با دستور مقام قضایی شهرستان در محل دفن زباله‌های شهری معدوم‌سازی شد. 

وی همچنین با اشاره به گشت مشترک نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه مواد خام دامی خرم آباد گفت: این گشت ویژه شب یلدا در خرم آباد انجام شد و براین اساس ۱۱۰ کیلوگرم گوشت فاسد جمع آوری و تعداد هفت فقره پرونده تخلفاتی تشکیل شده است. 

مدیرکل دامپزشکی لرستان افزود: این نظارت‌های بهداشتی با همکاری تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و بهداشت برگزار شده که طی اولین مرحله آن، ۲۱ واحد عرضه کننده مورد رصد و ارزیابی قرار گرفت. 

زبردست تاکید کرد: نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تولید، فرآوری و عرضه مواد خام دامی در قالب گشت‌های مشترک به مناسبت شب یلدا ادامه خواهد داشت.

