معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

۲ هزار و ۴۰۰ دانشجو به صنایع معرفی و از این مجموع ۸۰۰ نفر بورس صنایع شده‌اند
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ دانشجو امسال به صنایع معرفی و از این مجموع ۸۰۰ نفر بورس صنایع شده‌اند.

به گزارش ایلنا، سعید حبیبا روز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه لرستان، ضمن اشاره به ضرورت افزایش ارتباط بین مدیران دانشگاه‌های کشور و نسل امروز دانشجویان، اظهار کرد: به محض ورود به خرم‌آباد، اولین اقدام من حضور در خوابگاه‌های دانشجویان بود تا بدون واسطه پای صحبت آن‌ها بنشینم. 

وی درباره وضعیت خوابگاه‌های متاهلی گفت: ساخت خوابگاه‌ها به‌صورت ویژه در حال پیگیری است و هدف‌گذاری تا پایان برنامه هفتم توسعه، احداث ۵ هزار واحد خوابگاه می‌باشد. 

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تاکنون ۳۰۰ واحد خوابگاه متاهلی تکمیل شده و ماه آینده نیز همین تعداد، تحویل دانشگاه‌ها خواهد شد. 

وی اظهار داشت: در دانشگاه لرستان نیز تعداد ۵۲ واحد خوابگاه متاهلی در حال ساخت است و امیدواریم این پروژه تا ۲۲ بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسد. 

حبیبا بیان کرد: براساس طرح بورس مشاغل و صنعت، دانشگاه‌ها می‌توانند تا ۳۰ واحد درسی را مطابق نیاز صنایع، تعریف کنند و ۱۰۰ واحد درسی نیز توسط دانشگاه ارائه می‌شود تا ارتباط دانشگاه و صنعت، تقویت شود. 

وی ادامه داد: امسال ۷۶ شرکت، نیازهای خود را اعلام کردند که این موارد، در دفترچه آزمون سراسری درج شد که در نهایت ۲هزار و ۴۰۰ نفر به صنایع معرفی و پس از انجام مصاحبه‌ها، ۸۰۰ دانشجو موفق به دریافت بورس صنایع شدند. 

حبیبا در ادامه با اشاره به برخی مشکلات دانشگاه لرستان، اظهار داشت: با همکاری مدیران اجرایی استان باید زمینه رفع مشکلات مهمی همچون ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، فراهم شود. 

وی اظهار داشت: وام‌های دانشجویی در حال پرداخت است و وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل نیز هر زمان تقاضا، ارائه شود، پرداخت خواهد شد. 

رئیس سازمان امور دانشجویان کشور، با تاکید بر اهمیت نقش دانشجویان گفت: دانشجویان، آینده‌سازان کشور هستند و باید بهترین شرایط برای زیست‌بوم دانشجویی، فراهم شود؛ بخشی از این مسئولیت، برعهده وزارت عتف، بخشی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و بخشی نیز بر عهده مدیران استان‌هاست.

