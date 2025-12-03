به گزارش ایلنا، سعید حبیبا روز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه لرستان، ضمن اشاره به ضرورت افزایش ارتباط بین مدیران دانشگاه‌های کشور و نسل امروز دانشجویان، اظهار کرد: به محض ورود به خرم‌آباد، اولین اقدام من حضور در خوابگاه‌های دانشجویان بود تا بدون واسطه پای صحبت آن‌ها بنشینم.

وی درباره وضعیت خوابگاه‌های متاهلی گفت: ساخت خوابگاه‌ها به‌صورت ویژه در حال پیگیری است و هدف‌گذاری تا پایان برنامه هفتم توسعه، احداث ۵ هزار واحد خوابگاه می‌باشد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تاکنون ۳۰۰ واحد خوابگاه متاهلی تکمیل شده و ماه آینده نیز همین تعداد، تحویل دانشگاه‌ها خواهد شد.

وی اظهار داشت: در دانشگاه لرستان نیز تعداد ۵۲ واحد خوابگاه متاهلی در حال ساخت است و امیدواریم این پروژه تا ۲۲ بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسد.

حبیبا بیان کرد: براساس طرح بورس مشاغل و صنعت، دانشگاه‌ها می‌توانند تا ۳۰ واحد درسی را مطابق نیاز صنایع، تعریف کنند و ۱۰۰ واحد درسی نیز توسط دانشگاه ارائه می‌شود تا ارتباط دانشگاه و صنعت، تقویت شود.

وی ادامه داد: امسال ۷۶ شرکت، نیازهای خود را اعلام کردند که این موارد، در دفترچه آزمون سراسری درج شد که در نهایت ۲هزار و ۴۰۰ نفر به صنایع معرفی و پس از انجام مصاحبه‌ها، ۸۰۰ دانشجو موفق به دریافت بورس صنایع شدند.

حبیبا در ادامه با اشاره به برخی مشکلات دانشگاه لرستان، اظهار داشت: با همکاری مدیران اجرایی استان باید زمینه رفع مشکلات مهمی همچون ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، فراهم شود.

وی اظهار داشت: وام‌های دانشجویی در حال پرداخت است و وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل نیز هر زمان تقاضا، ارائه شود، پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان کشور، با تاکید بر اهمیت نقش دانشجویان گفت: دانشجویان، آینده‌سازان کشور هستند و باید بهترین شرایط برای زیست‌بوم دانشجویی، فراهم شود؛ بخشی از این مسئولیت، برعهده وزارت عتف، بخشی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و بخشی نیز بر عهده مدیران استان‌هاست.

