خبرگزاری کار ایران
English العربیه
استاندار قزوین:

قزوین چهارمین قطب صنعت ایران و آماده حضور در بازار برزیل است

استاندار قزوین گفت: استان قزوین بیش از 1270 محصول صنعتی تولید می‌کند و در شیشه، فولاد، شوینده‌ها، قطعات خودرو و کاشی از استان‌های پیشرو کشور است. این ظرفیت‌ها قابلیت ورود مستقیم به بازار برزیل را دارند.

به گزارش خبرنگار  ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در نشست تخصصی با سفیر برزیل در ایران گفت: برزیل بسرعت در حال توسعه و گسترش است و از کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و ما می توانیم روابط تجاری و بازرگانی خوبی با شما داشته باشیم. 

وی افزود: برزیل از کشورهای مهم و هدف صادراتی در آمریکای جنوبی است و حضور سفیر برزیل در قزوین فرصتی است تا شما با توانمندی های این استان صنعتی آشنا شوید. 

نوذری بیان کرد: ایران اسلامی با قدمت هزاران ساله مهد تمدن است و قزوین در ردیف چهارمین استان صنعتی کشور است و با تولید بیش از 1290 محصول می تواند بخشی از نیازهای برزیل را تامین کند. 

استاندار قزوین تصریح کرد: در حال حاضر بخش مهمی از شیشه دارویی و ساختمانی و 60 درصد شوینده های مورد نیاز کشور و کاشی و سرامیک و فولاد در این استان تولید می شود و بخش زیادی از آنها صادراتی است. 

وی گفت: قزوین یک استان مهم با تنوع محصولات صنعتی است که می تواند در کشورهای آمریکای جنوبی هم بازار خوبی داشته باشد.

نوذری افزود: ظرفیت بعدی ما در عرصه کشاورزی است که بخش مهمی از گلخانه های کشور در این استان است و تولید مرغ و گوشت قرمز، شیر، تخم مرغ در این استان با ظرفیت بالا تولید می شود. 

وی اظهارداشت: ظرفیت بعدی ما در حوزه گردشگری است که می تواند مقصد گردشگران آمریکای جنوبی بویژه مردم برزیل باشد. 

نوذری بیان کرد: سرمایه گذاری در استان پر رونق است و 107 سرمایه گذار خارجی در استان حضور دارند و با برزیل هم می توانیم روابط اقتصادی بیشتری داشته باشیم.

استاندار  قزوین چند پیشنهاد داد و اظهارداشت: ابتدا لازم است یک کارگروه اقتصادی بین قزوین و برزیل شکل بگیرد تا بتو انیم نیازهای بازار را شناسایی کنیم و پروژه های مشترک صنعتی و کشاورزی را با شما اجرا کنیم. 

وی افزود: دنبال ارتقای بهره وری در کشاورزی هستیم و برزیل یک کشور اثرگذار در کشاورزی است و شما می توانید در عرصه کشاورزی و دامپروری به ما کمک کنید. 

نودری یادآورشد: امکان صادرات محصولات مختلف مانند کشمش، زیتون، روغن زیتون ‌که در برزیل مورد نیاز است داریم و در بخش صنعتی امکان صدور تجهیزات صنعتی مانند کابل و سیم، لوازم خانگی، کاشی، سرامیک و مصالح ساختمانی وجود دارد و آماده همکاری هستیم. 

وی گفت: آمادگی داریم یک نمایشگاه دائمی در یکی از شهرهای کشور برزیل با همکاری اتاق بازرگانی برپا کنیم تا تجار شما با توانمندی صنعتی و کشاورزی ما بیشتر آشنا شوند. 

نودری بیان کرد: مردم قزوین بسیار میهمان نواز و با فرهنگ هستند و می توانیم مراودات بیشتری با شما داشته باشیم. همچنین پتانسیل ورزشی خوبی در فوتبال ، کشتی و والیبال با تیم‌های شاخص داریم که می تواند مورد توجه سفیر قرار گیرد. 

