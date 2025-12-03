قزوین چهارمین قطب صنعت ایران و آماده حضور در بازار برزیل است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در نشست تخصصی با سفیر برزیل در ایران گفت: برزیل بسرعت در حال توسعه و گسترش است و از کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و ما می توانیم روابط تجاری و بازرگانی خوبی با شما داشته باشیم.

وی افزود: برزیل از کشورهای مهم و هدف صادراتی در آمریکای جنوبی است و حضور سفیر برزیل در قزوین فرصتی است تا شما با توانمندی های این استان صنعتی آشنا شوید.

نوذری بیان کرد: ایران اسلامی با قدمت هزاران ساله مهد تمدن است و قزوین در ردیف چهارمین استان صنعتی کشور است و با تولید بیش از 1290 محصول می تواند بخشی از نیازهای برزیل را تامین کند.

استاندار قزوین تصریح کرد: در حال حاضر بخش مهمی از شیشه دارویی و ساختمانی و 60 درصد شوینده های مورد نیاز کشور و کاشی و سرامیک و فولاد در این استان تولید می شود و بخش زیادی از آنها صادراتی است.

وی گفت: قزوین یک استان مهم با تنوع محصولات صنعتی است که می تواند در کشورهای آمریکای جنوبی هم بازار خوبی داشته باشد.

نوذری افزود: ظرفیت بعدی ما در عرصه کشاورزی است که بخش مهمی از گلخانه های کشور در این استان است و تولید مرغ و گوشت قرمز، شیر، تخم مرغ در این استان با ظرفیت بالا تولید می شود.

وی اظهارداشت: ظرفیت بعدی ما در حوزه گردشگری است که می تواند مقصد گردشگران آمریکای جنوبی بویژه مردم برزیل باشد.

نوذری بیان کرد: سرمایه گذاری در استان پر رونق است و 107 سرمایه گذار خارجی در استان حضور دارند و با برزیل هم می توانیم روابط اقتصادی بیشتری داشته باشیم.

استاندار قزوین چند پیشنهاد داد و اظهارداشت: ابتدا لازم است یک کارگروه اقتصادی بین قزوین و برزیل شکل بگیرد تا بتو انیم نیازهای بازار را شناسایی کنیم و پروژه های مشترک صنعتی و کشاورزی را با شما اجرا کنیم.

وی افزود: دنبال ارتقای بهره وری در کشاورزی هستیم و برزیل یک کشور اثرگذار در کشاورزی است و شما می توانید در عرصه کشاورزی و دامپروری به ما کمک کنید.

نودری یادآورشد: امکان صادرات محصولات مختلف مانند کشمش، زیتون، روغن زیتون ‌که در برزیل مورد نیاز است داریم و در بخش صنعتی امکان صدور تجهیزات صنعتی مانند کابل و سیم، لوازم خانگی، کاشی، سرامیک و مصالح ساختمانی وجود دارد و آماده همکاری هستیم.

وی گفت: آمادگی داریم یک نمایشگاه دائمی در یکی از شهرهای کشور برزیل با همکاری اتاق بازرگانی برپا کنیم تا تجار شما با توانمندی صنعتی و کشاورزی ما بیشتر آشنا شوند.

نودری بیان کرد: مردم قزوین بسیار میهمان نواز و با فرهنگ هستند و می توانیم مراودات بیشتری با شما داشته باشیم. همچنین پتانسیل ورزشی خوبی در فوتبال ، کشتی و والیبال با تیم‌های شاخص داریم که می تواند مورد توجه سفیر قرار گیرد.

