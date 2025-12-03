خبرگزاری کار ایران
سفیر برزیل:

آماده همکاری با قزوین در زمینه‌های کشاورزی، گردشگری و هوانوردی هستیم

سفیر برزیل در ایران گفت: ما زمینه‌های همکاری زیادی با ایران بویژه استان پر ظرفیت قزوین داریم و فقط بفکر تبادل کالا نیستیم و می توانیم در عرصه های کشاورزی و گردشگری و هوانوردی با شما کارهای مشترک کنیم.

به گزارش ایلنا از قزوین، آندره وراس گیمارائس سفیر برزیل در ایران امروز در نشست با تیم اقتصادی استانداری قزوین گفت: از سفر به این استان بسیار خوشحالم و ظرفیتهای شما که در فیلم به تصویر کشیده شده را بسیار جذاب دیدم و ما علاقمندیم با این استان مراودات بیشتری در عرصه گردشگری، ورزشی،  صنعتی و کشاورزی داشته باشیم. 

وی افزود: کشاورزی و صنعت و گردشگری شما خیلی خوب است و حتما در نشست‌های تخصصی این ظرفیتها را بررسی می کنیم و مطمئن هستم می توانیم به دستاوردهای خوبی برسیم. 

وی بیان کرد: تمایل داریم سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم و چون کشاورزی شما بسیار اهمیت دارد تاکید می کنیم  محصولات کشاورزی باید استاندارد لازم را داشته باشد تا بازار خوبی کسب کند. 

سفیر برزیل در ایران اظهارداشت: تولیدات کشاورزی شما در زمینه تخم مرغ و گوشت بسیار مهم و متنوع است و ما هم نمی خواهیم روی یک یا دو محصول متمرکز شویم بلکه می توانیم در چند محصول تمرکز کنیم و کشت فرامرزی را توسعه بخشیم. 

وی گفت: هوانوردی هم برای ما در عرصه گردشگری مهم است و ما دهه 60 یا 70 میلادی در برزیل مشکلات امنیت غذایی زیادی داشتیم و از آب و زمین خوب استفاده نکرده بودند لذا دنبال تحقیق و بررسی رفتیم که چگونه می توان از اب و خاک استفاده بهتری کرد و امروز در عرصه کشاورزی با توجه به مصرف آب و زمین کم به دستاوردهای خوبی رسیده ایم که می توانیم در اختیاررشما قرار دهیم. 

وی گفت: برزیل در هوانوردی پیشرفت‌های خوبی داشته که می تواند در اختیار شما قرار دهد و در حوزه های دیگر هم دستاوردهای زیادی داریم که  می توانیم در صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی با شما تعامل کنیم. 

سفیر برزیل در ایران گفت: برزیل با بیش از 200 میلیون نفر جمعیت در ردیف دهمین اقتصاد جهان قراردارد و در حوزه حفط محیط زیست ،منابع آبی و اجتماعی دستاوردهای خوبی داریم که می توانیم در اختیار شما بگذاریم و همکاری بین المللی داشته باشیم. 

وی اطهارداشت: این باور به ما کمک کرده که فقط به استفاده از ظرفیت صادرات و واردات بسنده نکنیم و بدانیم با تبادل اطلاعات می توان به نتایج بهتری برسیم. 

گیمارانس گفت: در حوزه کشاورزی این همکاری با کشورهای آمریکای و ژاپن بیشتر شده و توانستیم دانش خود را به آفریقا هم منتقل کنیم و در هوانوردی هم با ایتالیا یک پروزه مشترک اجرا کردیم. 

سفیر برزیل بیان کرد: جت های جنگی از سوئد خریداری کردیم و انتقال تکنولوژی هم انجام شده و امروز برزیل در هوانوردی هم به پیشرفت‌های چشمگیری رسیده است و ما می توانیم ظرفیتهای زیادی برای همکاری در هوانوردی داشته باشیم. 

وی افزود: تجارب خوبی داریم و از مشکلات آموختیم تا از منابع آبی بخوبی صیانت کنیم و تجربه و دانش بسیار مهم است و همکاری دیپلماتیک بین دو کشور بیش از 120 سال قدمت دارد اما به گذشته نگاه نمی کنیم بلکه باید به آینده فکر کنیم و بذری بکاریم تا با چشم انداز 100 ساله به ما کمک کند.

سفیر برزیل تصریح کرد: آگاهیم و اطلاع داریم شما با تحریم با مشکلاتی در صادرات و واردات مواجهید اما این بهانه هیچ مانع برای توسعه همکاری‌ها نیست و ظرفیت‌های زیادی داریم مانند آموزش عالی، توریسم و تبادل دانشجو که می توان به این حوزه ها توجه داشت. 

وی بیان کرد: این همه دانشجوی برزیلی در ایران داریم اما از ایران دانشجویان کمی به کشور ما آمده اند که این تعداد می تواند بیشتر شود.

سفیر برزیل در ایران یادآور شد: ما زمینه های همکاری زیادی با ایران بویژه استان پر ظرفیت قزوین داریم و فقط بفکر تبادل کالا نیستیم و می توانیم در عرصه های کشاورزی و گردشگری و هوانوردی با شما کارهای مشترک کنیم. 

وی افزود: بسیار علاقمندم به استانهای دیگر ایران سفر کنم و زمینه همکاری‌های بیشتری را مهیا کنم. 

