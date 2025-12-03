به گزارش ایلنا، رئیس هیات مدیره مجمع خیرین تامین سلامت فارس و مدیرعامل بنیاد قلب پارس پیشنهاد حرکت استانی در راستای پیشگیری از گسترش بیماری های غیرواگیردار را مطرح کرد و هم افزایی دولت، بخش خصوصی و نیکوکاران حوزه سلامت را در ابعاد ملی پراهمیت برشمرد.

محمود تابنده در سومین نشست کمیته تحقیقات و پژوهش مجمع خیرین افزود: برنامه محوری کلیدواژه موفقیت در همه زمینه هاست و در حوزه پیشگیری به برنامه ریزی مدونی در بخش های دولتی، تحقیقاتی، اجرایی و تامین بودجه نیاز مبرمی داریم.

رییس هیات مدیره مجمع خیرین تامین سلامت فارس با مطرح کردن پپشنهاد حرکت استانی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیردار افزود: پیشگیری همواره مقدم بر درمان است و برای موفقیت در این عرصه نیازمند برنامه مدون از سوی بخش دولتی، همکاری با خیریه های درمانی و بخش خصوصی به همراه برنامه های اجرایی و تبلیغاتی توسط مجمع خیرین تامین سلامت برای جذب خیرین هستیم.

تابنده ایجاد برنامه تشویقی برای موسسات بخش خصوصی و خیریه که در زمینه پیشگیری فعال هستند را ضروری برشمرد و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی نقش راهبردی در راستای نیل به اهداف پیشگیری ایفا می کند.

وی با اشاره به تلاش هایی که در زمینه پیشگیری انجام گرفته، اظهار داشت: بیمارستان کوثر در راستای اجرای طرح پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و غربالگری از سال های گذشته فعالیت های مهمی در مدارس و سازمان های مختلف در دستور کار قرار داده که یکی از آنها توزیع کتابچه جامع غربالگری سلامت از آبان ماه ۱۴۰۳ است.

این پزشک پیشکسوت مقوله پیشگیری را گسترده و پراهمیت برشمرد و اظهار داشت: پیشگیری از شیوع افکار خودکشی در میان نوجوانان و جوانان، بررسی شیوع خشونت خانگی و کودک آزاری، پیشگیری و کنترل افسردگی و اضطراب، ارتقا سلامت روان در سالمندان، کنترل اعتیاد به اینترنت و اختلالت خواب در نوجوانان و مواردی از این دست نقش موثری در پیشگیری از بحران ایفا می کنند.

مدیرعامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس نیز دراین نشست کمیته تحقیقات و پژوهش که به صورت دوره ای برگزار می گردد گفت: کارهای عظیمی در حوزه زیرساخت های سلامت به همت خیرین بزرگوار انجام شده است که در ارتقا سطح سلامت جامعه و نیل به اهداف سلامت تاثیرگذار بوده است.

علی اکبر رامجردی با اشاره به اینکه هدایت خیرین به سمت نیازهای سلامت و مسائل اجتماع رویکرد خوبی است گفت: با توجه به این که در شیراز نیاز تخت های بیمارستانی مرتفع شده است هم اکنون توجه به آگاه سازی جامعه در راستای پیشگیری جز اولویت‌های است که باید به آن پرداخته شود و مورد توجه قرار گیرد که می تواند هم راستا با نیازهای دیگر عرصه سلامت به خیرین یادآور شود.

وی ادانه داد: این کمیته تحقیق و پژوهش در حال برنامه ریزی برای شناسایی اهداف پیشگیرانه مورد نیاز جامعه و معرفی .این نیازها به خیرین است.

گفتنی است این جلسه با هدف بررسی راهکارهای لازم جهت ارتقا سلامت و پیشگیری از بیمارهای غیرواگیر برگزار و در این نشست پیشنهادات لازم به منظور هم افزایی دولت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مجمع خیرین سلامت فارس برای افزایش تعاملات بیشتر مطرح شد.

