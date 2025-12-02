خبرگزاری کار ایران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد روز 12 آذر ماه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و رشد موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا، تمامی مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاهی این استان در روز چهارشنبه 12 آذر ماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا نیکروز افزود: تمامی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی، مراکز آموزشگاهی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان کهگیلویه و بویراحمد موظف هستند آموزش‌های فردا چهارشنبه 12 آذر ماه را از طریق بسترهای مجازی ارائه دهند.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط و براساس مصوبه کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا و تأیید استاندار، تصمیم بر آن شد که برای حفظ سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی، تمان فعالیت‌های آموزشی در روز چهارشنبه به صورت غیرحضوری پیگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این تصمیم با هدف کاهش زنجیره انتقال بیماری‌ها و جلوگیری از تشدید مشکلات تنفسی اتخاذ شده و از خانواده‌ها درخواست می‌شود نکات بهداشتی، به ویژه استفاده از ماسک در محیط‌های سربسته و پرهیز از ترددهای غیرضروری را رعایت کنند.

نیکروز به حساسیت شرایط تنفسی در وضعیت آلودگی هوا اشاره داشته و تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تخصصی، شاخص آلودگی هوا در روزهای اخیر روند افزایشی داشته و در برخی نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد از حد مجاز عبور کرده است.

وی بیان داشت: گزارش‌های دریافتی از مراکز درمانی، افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آنفلوانزا را تأیید می‌کند. از شهروندان درخواست می‌شود تا اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت آلودگی هوا و تصمیمات جدید را تنها از طریق رسانه‌های رسمی استان پیگیری کنند.

