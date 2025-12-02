خبرگزاری کار ایران
برخورد پژو و تریلی در قلب جنگل گلستان/یک فوتی و ۳ مصدوم

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از عملیات امداد و نجات در سانحه محور جنگل گلستان خبر داد و گفت: پیکر یک فوتی رهاسازی و ۳ مصدوم نیز انتقال داده شدند.

به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی‌با اشاره به جزئیات این حادثه ترافیکی گفت: براساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) این جمعیت، حادثه برخورد پژو پارس با یک دستگاه تریلی داف، شامگاه امروز در محور جاده جنگل گلستان و پیش از رسیدن به پل شماره یک این محور رخ داد. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش پایگاه امدادی تنگراه با اعزام دو تیم چهارنفره، یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه ست نجات به محل حادثه اعزام شد. 

وی اظهار کرد: این حادثه متأسفانه جان یک نفر را گرفت و ۳ تن دیگر را نیز مصدوم کرد. تیم‌های امدادی پس از رهاسازی پیکر متوفی، آن را تحویل عوامل انتظامی دادند. همچنین یک نفر از مصدومان توسط تیم‌های هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط اورژانس، برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی انتقال یافتند.

