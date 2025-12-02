برخورد پژو و تریلی در قلب جنگل گلستان/یک فوتی و ۳ مصدوم

به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی‌با اشاره به جزئیات این حادثه ترافیکی گفت: براساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) این جمعیت، حادثه برخورد پژو پارس با یک دستگاه تریلی داف، شامگاه امروز در محور جاده جنگل گلستان و پیش از رسیدن به پل شماره یک این محور رخ داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش پایگاه امدادی تنگراه با اعزام دو تیم چهارنفره، یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه ست نجات به محل حادثه اعزام شد.

وی اظهار کرد: این حادثه متأسفانه جان یک نفر را گرفت و ۳ تن دیگر را نیز مصدوم کرد. تیم‌های امدادی پس از رهاسازی پیکر متوفی، آن را تحویل عوامل انتظامی دادند. همچنین یک نفر از مصدومان توسط تیم‌های هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط اورژانس، برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی انتقال یافتند.

انتهای پیام/