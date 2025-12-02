خبرگزاری کار ایران
مدیرکل کار استان خبر داد:

کاهش 54 درصدی حقوق معوق کارگران استان مرکزی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از کاهش 54 درصدی حقوق معوق کارگران این استان در آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: در آبان ماه سال گذشته، تعداد 486 نفر از کارگران استان دارای حقوق معوقه بودند که این رقم در آبان ماه سال جاری به 225 نفر کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار احمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: این کاهش 54 درصدی حقوق معوق کارگران این استان، نتیجه تلاش‌های مستمر در حوزه صیانت از حقوق کارگران و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در استان است.

وی ادامه داد: تعداد واحدهای تولیدی دارای معوقات حقوق‌های دستمزدی در هر 2 سال، 7 واحد بوده است. اما با پیگیری‌های مستمر، تعامل سازنده با کارفرمایان و اجرای دقیق بازرسی‌ها، شاهد کاهش قابل توجه تعداد کارگران متأثر از این معوقات حقوق‌های دستمزدی بوده‌ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به تأثیراتی که کاهش تعداد کارگران دارای حقوق معوقه با خود به همراه داشته است اشاره کرده و اظهار داشت: این روند نشانه‌ بهبود تعامل کارفرمایان با نیروی کار و اثربخشی سیاست‌های نظارتی و حمایتی دولت است.

احمدی تصریح کرد: هدف‌گذاری رسیدن به نقطه‌ای است که هیچ کارگری در استان مرکزی دغدغه دریافت به موقع حقوق خود را نداشته باشد. این موضوع، نه تنها به افزایش بهره‌وری و انگیزه نیروی کار منجر می‌شود، بلکه ضامن پایداری تولید و سرمایه‌گذاری در استان خواهد بود.

وی به تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی و جمعیت کارگری این استان اشاره کرده و بیان داشت: این استان با بیش از 3000 واحد تولیدی و صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک به عنوان پایتخت صنعتی ایران محسوب می‌شود و یکی از مناطق با جمعیت بالای کارگری است.

