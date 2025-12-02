کاهش 54 درصدی حقوق معوق کارگران استان مرکزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار احمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: این کاهش 54 درصدی حقوق معوق کارگران این استان، نتیجه تلاش‌های مستمر در حوزه صیانت از حقوق کارگران و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در استان است.

وی ادامه داد: تعداد واحدهای تولیدی دارای معوقات حقوق‌های دستمزدی در هر 2 سال، 7 واحد بوده است. اما با پیگیری‌های مستمر، تعامل سازنده با کارفرمایان و اجرای دقیق بازرسی‌ها، شاهد کاهش قابل توجه تعداد کارگران متأثر از این معوقات حقوق‌های دستمزدی بوده‌ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به تأثیراتی که کاهش تعداد کارگران دارای حقوق معوقه با خود به همراه داشته است اشاره کرده و اظهار داشت: این روند نشانه‌ بهبود تعامل کارفرمایان با نیروی کار و اثربخشی سیاست‌های نظارتی و حمایتی دولت است.

احمدی تصریح کرد: هدف‌گذاری رسیدن به نقطه‌ای است که هیچ کارگری در استان مرکزی دغدغه دریافت به موقع حقوق خود را نداشته باشد. این موضوع، نه تنها به افزایش بهره‌وری و انگیزه نیروی کار منجر می‌شود، بلکه ضامن پایداری تولید و سرمایه‌گذاری در استان خواهد بود.

وی به تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی و جمعیت کارگری این استان اشاره کرده و بیان داشت: این استان با بیش از 3000 واحد تولیدی و صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک به عنوان پایتخت صنعتی ایران محسوب می‌شود و یکی از مناطق با جمعیت بالای کارگری است.

