مدارس بجنورد و راز و جرگلان خراسان شمالی غیرحضوری شد

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی استانداری خراسان شمالی، سید مجتبی علوی‌مقدم اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل آموزش‌وپرورش مبنی بر افزایش موارد ابتلا، برای جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر تعطیلی حضوری مدارس و ادامه آموزش در بستر «شاد» گرفته شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد بحران، استفاده از ماسک در تمامی اماکن عمومی الزامی است و از شهروندان خواسته می‌شود از برگزاری برنامه‌ها، مناسبت‌ها و تجمعات گروهی تا بهبود شرایط خودداری کنند.

به گفته جانشین ستاد مدیریت بحران استان؛ وضعیت ابتلا به بیماری تحت پایش مستمر قرار دارد و تصمیم‌های تکمیلی متناسب با شرایط در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از اوایل آبان‌ماه امسال، شیوع آنفلوآنزا در خراسان‌شمالی با ورود سویه جدید شدت گرفته و موارد ابتلا، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان، افزایش قابل‌توجهی داشته است.

گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی از رشد مراجعه بیماران تنفسی و آغاز موج زودهنگام بیماری حکایت دارد.

همین روند، ستاد بحران استان را به غیرحضوری کردن مدارس برخی شهرستان‌ها واداشته است. مسئولان بهداشتی بر استفاده از ماسک، پرهیز از تجمعات و رعایت اصول پیشگیری برای کنترل موج کنونی تأکید می‌کنند.

