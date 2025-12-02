خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس بجنورد و راز و جرگلان خراسان شمالی غیرحضوری شد

مدارس بجنورد و راز و جرگلان خراسان شمالی غیرحضوری شد
کد خبر : 1722147
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌شمالی گفت: به‌ دنبال افزایش موارد ابتلا به سویه جدید آنفلوآنزا، فعالیت آموزشی مدارس شهرستان‌های بجنورد و راز و جرگلان در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی استانداری خراسان شمالی، سید مجتبی علوی‌مقدم اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل آموزش‌وپرورش مبنی بر افزایش موارد ابتلا، برای جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر تعطیلی حضوری مدارس و ادامه آموزش در بستر «شاد» گرفته شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد بحران، استفاده از ماسک در تمامی اماکن عمومی الزامی است و از شهروندان خواسته می‌شود از برگزاری برنامه‌ها، مناسبت‌ها و تجمعات گروهی تا بهبود شرایط خودداری کنند.

به گفته جانشین ستاد مدیریت بحران استان؛ وضعیت ابتلا به بیماری تحت پایش مستمر قرار دارد و تصمیم‌های تکمیلی متناسب با شرایط در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از اوایل آبان‌ماه امسال، شیوع آنفلوآنزا در خراسان‌شمالی با ورود سویه جدید شدت گرفته و موارد ابتلا، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان، افزایش قابل‌توجهی داشته است.

گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی از رشد مراجعه بیماران تنفسی و آغاز موج زودهنگام بیماری حکایت دارد.

همین روند، ستاد بحران استان را به غیرحضوری کردن مدارس برخی شهرستان‌ها واداشته است. مسئولان بهداشتی بر استفاده از ماسک، پرهیز از تجمعات و رعایت اصول پیشگیری برای کنترل موج کنونی تأکید می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی