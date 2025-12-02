مدارس بجنورد و راز و جرگلان خراسان شمالی غیرحضوری شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسانشمالی گفت: به دنبال افزایش موارد ابتلا به سویه جدید آنفلوآنزا، فعالیت آموزشی مدارس شهرستانهای بجنورد و راز و جرگلان در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی استانداری خراسان شمالی، سید مجتبی علویمقدم اظهار کرد: با توجه به گزارشهای دانشگاه علوم پزشکی و ادارهکل آموزشوپرورش مبنی بر افزایش موارد ابتلا، برای جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر تعطیلی حضوری مدارس و ادامه آموزش در بستر «شاد» گرفته شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد بحران، استفاده از ماسک در تمامی اماکن عمومی الزامی است و از شهروندان خواسته میشود از برگزاری برنامهها، مناسبتها و تجمعات گروهی تا بهبود شرایط خودداری کنند.
به گفته جانشین ستاد مدیریت بحران استان؛ وضعیت ابتلا به بیماری تحت پایش مستمر قرار دارد و تصمیمهای تکمیلی متناسب با شرایط در روزهای آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
از اوایل آبانماه امسال، شیوع آنفلوآنزا در خراسانشمالی با ورود سویه جدید شدت گرفته و موارد ابتلا، بهویژه در میان دانشآموزان، افزایش قابلتوجهی داشته است.
گزارشهای دانشگاه علوم پزشکی از رشد مراجعه بیماران تنفسی و آغاز موج زودهنگام بیماری حکایت دارد.
همین روند، ستاد بحران استان را به غیرحضوری کردن مدارس برخی شهرستانها واداشته است. مسئولان بهداشتی بر استفاده از ماسک، پرهیز از تجمعات و رعایت اصول پیشگیری برای کنترل موج کنونی تأکید میکنند.