به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس ظهر سه شنبه در تماس تلفنی با اعضای حاضر در نشست ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر استان گیلان گفت: در گیلان ظرفیت‌های خوبی برای رشد و نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های مختلف فراهم شده است.

وی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت روحانی مجاهد میرزا کوچک خان جنگلی، اظهار کرد: بانوان گیلانی در نهضت جنگل، در پیروزی انقلاب اسلامی و صحنه‌های پس از آن حضور مؤثر و تعیین کننده‌ای داشته‌اند.

حق‌شناس با اشاره به برگزاری همایش‌ها و نشست‌های متعدد در حوزه زنان در گیلان، تصریح کرد: مقالات علمی و پژوهشی بسیاری با موضوع زنان و نقش‌آفرینی آنان در استان ما، منتشر شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه بانوان گیلانی در بسیاری از حوزه‌ها پیشتاز هستند، گفت: حضور کم‌نظیر زنان گیلانی در گستره تاریخ معاصر نشان دهنده اثرگذاری آنان بوده است.

وی به جایگاه رفیع زن و مادر در فرهنگ ایرانی اسلامی اشاره کرد و افزود: به برکت انقلاب اسلامی شاهد نقش‌آفرینی ممتاز بانوان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و حتی اجرایی هستیم.

حق شناس با اشاره به نقش مؤثر مادران گیلانی در پرورش نسلی انقلابی، ادامه داد: دوران دفاع مقدس جلوه دیگری از حماسه آفرینی بانوان گیلانی در پشتیبانی از رزمندگان اسلام است.

استاندار گیلان با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران، همه ظرفیت‌ها را برای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به کار گیرند، گفت: به نمایندگی از دولت همواره به وضعیت زنان و دختران به ویژه بانوان شاغل توجه ویژه داریم.

وی ضمن تاکید بر برگزاری باشکوه مراسم و برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در گیلان، اظهار کرد: نباید از توجه به بانوان غافل باشیم زیرا در سایه فراهم کردن شرایط رشد و تعالی زنان، توسعه گیلان و ایران رقم خواهد خورد.

