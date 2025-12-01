مدارس گلپایگان و خوانسار سه شنبه و چهارشنبه غیر حضوری است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، این اقدام بر اساس شیوه‌نامه مراقبت و کنترل آنفلوآنزا و بیماری‌های حاد تنفسی در مدارس ۲ شهرستان یاد شده انجام می شود.

تصمیم اتخاذ شده با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری مذکور و در راستای اجرای کامل دستورالعمل‌های ابلاغی حوزه سلامت، با اولویت حفظ سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان و ایجاد محیطی ایمن برای ادامه فرآیند یادگیری صورت پذیرفته است.

در همین چارچوب، اجرای این تصمیم به‌منظور کاهش تجمعات دانش‌آموزی، قطع چرخه انتقال ویروس و فراهم‌سازی فرصت لازم برای کنترل و مدیریت شرایط اپیدمیولوژیک انجام گرفته است.

شهرستان های گلپایگان و خوانسار در فاصله ۱۷۵ و ۱۶۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارند.

