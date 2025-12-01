خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات استان خبر داد؛

مجازات فروش غیرمجاز سوخت در بویین‌زهرا

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از محکومیت دو میلیارد و 859 میلیون ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  علیرضا حسن‌پور گفت: پرونده فروش غیر مجاز  هزار و 990 لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش 714 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوئین زهرا رسیدگی شد. 

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، متهم را به پرداخت دو میلیارد و 859 میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی که حکم صادره اجرا و مبلغ وصول شد. 

حسن‌پور با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

