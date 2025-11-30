برای فردا دوشنبه؛
مدارس و دانشگاههای چند شهر خوزستان غیرحضوری شد
کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان اعلام کرد: دانشگاهها و مدارس شهرستانهای اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، ماهشهر و شوشتر روز دوشنبه بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، به دلیل افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، تشدید آلایندههای صنعتی و تردد خودروها، کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان تصمیم گرفت فعالیت دانشگاهها و مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، ماهشهر و شوشتر در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری انجام شود.
این تصمیم با هدف حفاظت از سلامت دانشآموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است و از شهروندان، به ویژه گروههای حساس، خواسته شده توصیههای بهداشتی و اصول خودمراقبتی را رعایت کنند.
فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی در این شهرستانها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت و دستگاههای بهداشتی، درمانی و امدادرسانی نیز خدمات خود را بهطور معمول ارائه میدهند.
در مورد نحوه فعالیت مدارس، دانشگاهها و ادارات شهرستانهای هویزه و دشتآزادگان، تصمیمگیری با توجه به شرایط محلی بر عهده فرمانداری این شهرستانها خواهد بود.