حل مشکل سند 7867 خانوار با ورود دستگاه قضایی استان البرز/ برخی اختلافات برای بیش از چهار دهه لاینحل مانده بود

به گزارش ایلنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه مراسم اهدای اسناد تعاونی‌های مختلف که با حضور حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استاندار البرز و جمعی از مدیران قضایی کشوری و استانی برگزار شد با اشاره به ورود دادگستری کل استان البرز در حوزه‌ه استیفای حقوق عامه گفت: یکی از مشکلات موجود در استان البرز که ریشه در دهه‌های گذشته دارد وجود اراضی قولنامه ای و بدون سند رسمی و یا اسناد دفترچه ای فاقد تحدید حدود است که به جهت تداخل با اراضی اشخاص یا دستگاههایی از قبیل منابع طبیعی و راه و شهرسازی، پرونده‌های متعددی را برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند؛ برای این حل معضل قرارگاه «ساماندهی و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک» در دادگستری کل استان البرز با حضور دستگاه‌های متولی و ‌مسئول ایجاد شد.

حل مشکل سند 2500 خانوار

رئیس کل دادگستری استان البر در تشریح بخشی از دستاوردهای ایجاد این قرارگاه گفت: با پیگیری‌های انجام شده مشکلات متعددی در حوزه اسناد مالکیت برطرف شده است و آنچه امروز شاهد هستیم تنها بخشی از این دستاوردها است که حل «معضل 40 ساله زمین های 42 تعاونی با 2500 خانوار عضو در کلاک کرج» یکی از آن‌هاست.

وی ایجاد این مشکل را ریشه در یک زمین شش دانگ در کلاک عنوان کرد که به اراضی «کاظم آباد» معروف است و افزود: در سال 1317 با اینکه این اراضی تعیین مرز شده بود اما حدود و مساحت دقیق آن تعیین نشده بود و همین موجب ایجاد مشکلات بعدی شد که با ورود 42 تعاونی و احداث اتوبان‌ها این مشکلات بیشتر شد و برای بیش از 40 سال در نتیجه ایجاد اختلافات و معرفی این منطقه به عنوان منطقه نظامی، 42 تعاونی نتوانسته بودند سند مالکیت رسمی اخذ کنند.

تشکیل کارگروه در اداره کل ثبت اسناد استان البرز

عالی ترین مقام قضایی استان البرز با بیان اینکه برای حل مشکل این تعاونی‌ها، کارگروه ویژه‌ای ذیل قرارگاه «ساماندهی و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک» در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شد اضافه کرد: با اقدامات فنی، تهیه و بررسی عکس‌های هوایی، نقشه‌های قدیمی و بازدید میدانی، خط مرز اصلی در محل شناسایی و تثبیت شد؛ در نتیجه یکی از بزرگترین مشکلات ثبتی اهالی منطقه که مشتمل بر 42 تعاونی بود و زندگی 2500 خانوار را متاثر کرده بود پس از 40 سال مرتفع شد.

حل مشکل سند 400 عضو تعاونی مسکن

«حل مشکل زمین‌های تعاونی مسکن کارکنان سازمان چای کشور» یکی دیگر از موضوعات حل شده است که بر اساس آن با توجه به صدور اسناد مشاعی دفترچه ای برای 400 نفر از اعضای این تعاونی مسکن، امکان صدور اسناد تک برگی و حدنگار به دلیل مشکل کسر مساحت وجود نداشت که فاضلی هریکندی در این باره توضیح داد: برای حل این مشکل، بررسی های فنی گسترده با کار کارشناسی دقیق انجام و مشخص شد که برخلاف تصور اولیه، کسر مساحت ناشی از تجاوز به املاک مجاور یا واگذار شده نبوده و ریشه اصلی مشکل در محاسبه نادرست مساحت در همان فرآیند تفکیک اولیه ملک در گذشته بوده است.

وی ادامه داد: اقدامات منجر به این شد که با تاکید بر اینکه حق کسی ضایع نشده است با رای هیات نظارت ثبت استان شامل دونفر از قضات دادگاه تجدیدنظر و مدیرکل ثبت استان البرز در اواخر مهرماه سال جاری مساحت ملک اصلاح گردید که در نتیجه آن با رفع مشکل یکی از پرونده‌های مشاعی و بلاتکلیف استان، اسناد مالکیت تک برگی برای تک تک اعضا صادر و مشکل 400 خانوار عضو «تعاونی مسکن سازمان چای شهرستان ساوجبلاغ» حل شد.

حل مشکل سند هفت و نیم میلیون متر مربعی

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات استان در حوزه صدور سند، موضوع رفع مشکل سند هفت و نیم میلیون متر مربعی متعلق به شرکت عمران شهر جدید مهستان بود متذکر شد: برای تبدیل سند مالکیت این زمین با توجه به اینکه از نوع دفترچه‌ای بود به سند تک برگی مشکلات فنی وجود داشت و از آنجایی که زمین مورد بحث از اراضی واگذار شده برای نهضت ملی مسکن بود سرنوشت خانواده‌های زیادی به حل آن گره خورده بود.

وی اضافه کرد: برای حل این مشکل تلاش‌های فنی و حقوقی گسترده انجام شد و با انجام جانمایی، فرایند تفکیک این زمین بزرگ آغاز و کل پلاک به پنج قطعه اصلی تفکیک شد و در نهایت 2947 قطعه با قابلیت صدور سند مالکیت حدنگاری تک برگی آماده و به متقاضیان واگذار شد.

حل مشکل سند 170 خانوار «رزکان نو»

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه «تعیین تکلیف زمین روستای زرکان نو»، از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری بوده است متذکر شد: این موضوع ریشه در واگذاری آن محدوده به اهالی «روستای واریان» داشت که در محدوده سد کرج قرار داشتند و بدین ترتیب برای 170 خانوار این روستا،قطعه زمینی به صورت معوض داده می شود.

وی اضافه کرد: وقتی اهالی این روستا برای تعویض سند و دریافت سند تک برگ مراجعه می‌کنند با مشکل مغایرت ابعاد و مساحت زمین روبه رو می شوند و پرونده برای سال‌ها بلاتکلیف بود؛ برای حل این مشکل، اقدامات فنی و حقوقی تحت نظارت قرارگاه به انجام رسید و مشخص شد منشا این اختلاف در مساحت از خطای فنی در تفکیک اولیه ملک در گذشته بوده است.

فاضلی هریکندی یادآور شد: موضوع بررسی فنی در هیات نظارت ثبت استان مطرح و با صدور رای در سال جاری، دستور اصلاح صادر و با اقدام جهادی انجام شده اسناد مالکیت تک برگی برای 170 خانوار صادر شد.

حل مشکل سند 20 ساله 1850 خانوار در فردیس

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات حل شده که برای بیش از 20 سال حدود 1850 خانوار را درگیر کرده بود «مشکل سند تعاونی جهاد کشاورزی فردیس» بود گفت: مشکل ایجاد شده برای حدود 365 هزار متر مربع از زمین‌های شرکت تعاونی مسکن ایثار کارکنان جهاد کشاورزی بود؛ با توجه به واگذاری بخشی از مساحت این زمین در قالب قانون «تعیین تکلیف اراضی فاقد سند» (ماده 147)، به دلیل خروج و جدا شدن بخش‌هایی از ملک از مساحت اولیه و عدم تعیین حدود دقیق باقی مانده، به دلیل این مغایرت صدور سند بلاتکلیف مانده بود.

وی بیان کرد: برای حل این مشکل 20 ساله، کارگروهی در استان تشکیل شد و با تلاش‌های جهادی در شهرستان فردیس و استان، با بررسی‌های فنی و حقوقی، سرانجام مقرر شد که تعاونی مذکور درخواست خود را مطابق با قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند ثبت کند که با رای صادره، رای شش دانگ برای اراضی تعاونی از طریق همین قانون صادر شد.

