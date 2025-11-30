خبرگزاری کار ایران
پرداخت ۴۰ میلیارد تومان خسارت به آسیب‌ دیدگان جنگ ۱۲ روزه در گیلان

کد خبر : 1721086
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از پرداخت ۴۰ میلیارد تومان خسارت به واحدهای تعمیری آسیب‌دیده در جریان جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: روند بازسازی با نظارت کامل و مرحله‌ای ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از رشت، حامد دائمی عصر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به جزئیات خسارات ناشی از حملات تیرماه امسال اظهار کرد: حادثه‌ای که مردم آستانه‌اشرفیه آن را جنگ ۱۲ روزه می‌نامند، به ۵۰۴ واحد مسکونی خسارت وارد کرد. از این تعداد، ۹ واحد احداثی و بقیه تعمیری بودند.

دائمی ادامه داد: گروه‌های ارزیاب بنیاد مسکن از همان ساعات اولیه حادثه در منطقه حاضر شدند. تأکید من این است که ارزیابی‌ها واحد به واحد انجام شد و هیچ محدوده‌ای به‌صورت کلی بررسی نشد. ما برای هر واحد، نوع آسیب، شدت خسارت و نیاز به تعمیر یا احداث مجدد را دقیقاً مستند کردیم.

۴۰ میلیارد تومان پرداخت شد

وی با بیان اینکه مسئولیت رسیدگی به خسارات از ۹ مهرماه به بنیاد مسکن سپرده شد، افزود: به دلیل فاصله چندماهه ناشی از الزامات امنیتی و کارشناسی، تیم‌های ما دوباره به منطقه اعزام شدند و ارزیابی‌ها را بازبینی کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان تصریح کرد: تا امروز ۴۰ میلیارد تومان برای واحدهای تعمیری پرداخت کرده‌ایم. این پرداخت‌ها مرحله‌ای است و هر زمان مالک تعمیرات را جلو می‌برد، مبالغ مرحله بعد را واریز می‌کنیم.

وی گفت: باقی‌مانده خسارت واحدهای تعمیری نیز طی یک تا دو ماه آینده و بر اساس پیشرفت فیزیکی پرداخت خواهد شد. سیاست ما این است که ساختمان‌ها دقیق و اصولی بازسازی شوند.

جزئیات واحدهای احداثی

دائمی درباره واحدهای احداثی نیز توضیح داد: ۹ واحد در این حادثه آسیب جدی دیده‌اند. پس از صدور پروانه ساخت و تأیید مالکیت، طراحی کامل و محاسبات فنی آن‌ها توسط بنیاد انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس مصوبات ستاد بحران استان، خسارت واحدهای احداثی به نرخ متری ۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود و این پرداخت نیز کاملاً مرحله‌ای خواهد بود.

تشکیل پرونده برای ۳۹۶ واحد

دائمی بیان کرد: از ۵۰۴ واحد آسیب‌دیده، تاکنون ۳۹۶ واحد مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده‌اند. به همه این افراد مبالغ اولیه پرداخت شده و ادامه پرداخت‌ها در حال انجام است.

وی گفت: تاکنون ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت‌ها از سوی دولت تأمین شده و با تخصیص اعتبارات بعدی، پرداخت باقی خسارت‌ها نیز انجام می‌شود.

ستاد پاسخگویی ۱۳ ساعته فعال است

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به ادامه روند رسیدگی افزود: برخی افراد هنوز مراجعه نکرده‌اند. ستاد بنیاد مسکن شهرستان از ۷:۳۰ صبح تا ۷ عصر فعال است و همه مردم می‌توانند برای پیگیری وضعیت خسارت، مدارک یا ابهامات خود مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: رسیدگی به خسارات حادثه ۱۲ روزه یک اقدام سنگین و چندمرحله‌ای بود، اما بنیاد مسکن از آغاز حادثه تا امروز کنار مردم بوده و تا پایان بازسازی همه واحدهای آسیب‌دیده نیز خواهد ماند.

انتهای پیام/
