پرداخت ۴۰ میلیارد تومان خسارت به آسیب‌ دیدگان جنگ ۱۲ روزه در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، حامد دائمی عصر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به جزئیات خسارات ناشی از حملات تیرماه امسال اظهار کرد: حادثه‌ای که مردم آستانه‌اشرفیه آن را جنگ ۱۲ روزه می‌نامند، به ۵۰۴ واحد مسکونی خسارت وارد کرد. از این تعداد، ۹ واحد احداثی و بقیه تعمیری بودند.

دائمی ادامه داد: گروه‌های ارزیاب بنیاد مسکن از همان ساعات اولیه حادثه در منطقه حاضر شدند. تأکید من این است که ارزیابی‌ها واحد به واحد انجام شد و هیچ محدوده‌ای به‌صورت کلی بررسی نشد. ما برای هر واحد، نوع آسیب، شدت خسارت و نیاز به تعمیر یا احداث مجدد را دقیقاً مستند کردیم.

۴۰ میلیارد تومان پرداخت شد

وی با بیان اینکه مسئولیت رسیدگی به خسارات از ۹ مهرماه به بنیاد مسکن سپرده شد، افزود: به دلیل فاصله چندماهه ناشی از الزامات امنیتی و کارشناسی، تیم‌های ما دوباره به منطقه اعزام شدند و ارزیابی‌ها را بازبینی کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان تصریح کرد: تا امروز ۴۰ میلیارد تومان برای واحدهای تعمیری پرداخت کرده‌ایم. این پرداخت‌ها مرحله‌ای است و هر زمان مالک تعمیرات را جلو می‌برد، مبالغ مرحله بعد را واریز می‌کنیم.

وی گفت: باقی‌مانده خسارت واحدهای تعمیری نیز طی یک تا دو ماه آینده و بر اساس پیشرفت فیزیکی پرداخت خواهد شد. سیاست ما این است که ساختمان‌ها دقیق و اصولی بازسازی شوند.

جزئیات واحدهای احداثی

دائمی درباره واحدهای احداثی نیز توضیح داد: ۹ واحد در این حادثه آسیب جدی دیده‌اند. پس از صدور پروانه ساخت و تأیید مالکیت، طراحی کامل و محاسبات فنی آن‌ها توسط بنیاد انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس مصوبات ستاد بحران استان، خسارت واحدهای احداثی به نرخ متری ۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود و این پرداخت نیز کاملاً مرحله‌ای خواهد بود.

تشکیل پرونده برای ۳۹۶ واحد

دائمی بیان کرد: از ۵۰۴ واحد آسیب‌دیده، تاکنون ۳۹۶ واحد مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده‌اند. به همه این افراد مبالغ اولیه پرداخت شده و ادامه پرداخت‌ها در حال انجام است.

وی گفت: تاکنون ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت‌ها از سوی دولت تأمین شده و با تخصیص اعتبارات بعدی، پرداخت باقی خسارت‌ها نیز انجام می‌شود.

ستاد پاسخگویی ۱۳ ساعته فعال است

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به ادامه روند رسیدگی افزود: برخی افراد هنوز مراجعه نکرده‌اند. ستاد بنیاد مسکن شهرستان از ۷:۳۰ صبح تا ۷ عصر فعال است و همه مردم می‌توانند برای پیگیری وضعیت خسارت، مدارک یا ابهامات خود مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: رسیدگی به خسارات حادثه ۱۲ روزه یک اقدام سنگین و چندمرحله‌ای بود، اما بنیاد مسکن از آغاز حادثه تا امروز کنار مردم بوده و تا پایان بازسازی همه واحدهای آسیب‌دیده نیز خواهد ماند.

