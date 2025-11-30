مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه؛
تئاتر آیینی میتواند هویت فرهنگی کرمانشاه را ملی کند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: تئاتر آیینی میتواند هویت فرهنگی کرمانشاه را ملی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری، روز یکشنبه ۹ آذر در نشستیخبری که همزمان با برگزاری سیوهفتمین جشنواره استانی تئاتر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: آیین اختتامیه این دوره از جشنواره عصر امروز (یکشنبه) با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجتمع فرهنگی هنری انتظار برگزار میشود و طی آن از گروههای برگزیده نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه جشنواره امسال تنها در بخش صحنهای برگزار شد، توضیح داد: با برنامهریزیهای انجامشده و با توجه به شرایط موجود، جشنواره امسال بخش خیابانی نداشت و هشت گروه نمایشی از نقاط مختلف استان در بخش صحنهای به رقابت پرداختند. در نهایت نیز دو گروه نمایشی بهعنوان گروههای برگزیده انتخاب و معرفی شدند تا در مرحله کشوری جشنواره حضور پیدا کنند. به گفته وی سطح کیفی آثار ارائهشده نشاندهنده تلاش گروهها و استمرار جریان تئاتر در استان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ادامه به فعالیتهای جنبی جشنواره اشاره کرد و گفت: برگزاری سه کارگاه تخصصی در حوزههای نویسندگی، بازیگری و کارگردانی از جمله برنامههای موثر امسال بود که با استقبال علاقهمندان همراه شد. همچنین جلسات نقد و بررسی آثار بعد از اجراها، فضایی برای تعامل و تبادل تجربیات هنرمندان فراهم کرد. در کنار این برنامهها، نمایشگاه کتاب تخصصی مرتبط با هنرهای نمایشی نیز با ارائه تخفیف ویژه برای اهالی فرهنگ و هنر برپا شد.
تیموری افزود: یکی از ویژگیهای جشنواره امسال، برگزاری آن بهطور همزمان در سه شهرستان سنقروکلیایی، جوانرود و پاوه بود؛ اتفاقی که باعث حضور گستردهتر هنرمندان و افزایش دسترسی مردم به رویدادهای فرهنگی شد.
تیموری اظهار امیدواری کرد : در سالهای آینده تعداد بیشتری از شهرستانهای استان در میزبانی برنامههای تئاتری مشارکت داشته باشند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده کرمانشاه در حوزه تئاتر از گذشته تا امروز، گفت: این استان همواره خاستگاه چهرههای برجسته تئاتری بوده و از طرفی قرار گرفتن کرمانشاه در مسیر تردد زوار عتبات عالیات فرصت مغتنمی است تا نمایشهای آیینی با مخاطبان گستردهتری مواجه شوند.
به گفته وی، استمرار فعالیتهای هنری و تقویت زیرساختهای فرهنگی میتواند کرمانشاه را به یکی از مراکز مهم تئاتر آیینی در کشور تبدیل کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب استان گفت: این نمایشگاه که از مطالبات جدی مردم فرهنگدوست کرمانشاه است، از ۱۴ تا ۲۰ آذر در محل نمایشگاههای بینالمللی پارک شاهد برگزار میشود.
وی با اعلام حضور ۱۲۰ ناشر از سراسر کشور افزود: در این دوره ۱۳ هزار عنوان کتاب با تخفیف ۲۰ درصدی عرضه خواهد شد.
تیموری گفت: برای جذابتر شدن نمایشگاه، برنامههای جنبی همچون رونمایی از کتاب، برگزاری محافل شعرخوانی و جلسات نقد کتاب، اجرای نمایشهای خیابانی، مسابقات فرهنگی و دیگر برنامهها پیشبینی شده تا فضای پویاتری برای بازدیدکنندگان فراهم شود.
وی با اعلام اینکه از امسال جایزه ادبی کرمانشاه نیز برگزار خواهد شد، افزود: این جایزه قرار است هر سال به نام یکی از مفاخر کرمانشاه برگزار شود. نخستین دوره این مراسم امسال به نام استاد محمدجواد محبت، شاعر برجسته کرمانشاهی، برگزار خواهد شد و برنامهریزیها برای اجرای این آیین در اسفندماه انجام شده است.
تیموری در ادامه با اشاره به طرح معرفی چهرههای ماندگار کرمانشاه گفت: بر اساس این طرح، هر ماه یکی از شخصیتهای برجسته فرهنگی، علمی، ادبی یا هنری استان معرفی میشود. ماه گذشته استاد محمدجواد محبت بهعنوان چهره منتخب معرفی شد و در این ماه نیز آیتالله نجومی، مفسر و خوشنویس سرشناس کرمانشاهی، معرفی خواهد شد.
وی تصریح کرد: این طرح با هدف پاسداشت چهرههای اثرگذار و الگوسازی برای نسل جوان اجرا میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین به سفر پیشروی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کرمانشاه اشاره کرد و گفت: وزیر فرهنگ برای افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سرپلذهاب به استان سفر خواهد کرد. این پروژه که قرار بود در دهه فجر به بهرهبرداری برسد، با تلاشهای صورتگرفته زودتر از موعد تکمیل شد و در نیمه اول دیماه با حضور وزیر افتتاح میشود.
وی افزود: در جریان این سفر، مراسم تجلیل از ۴۰ چهره ماندگار استان در حوزههای فرهنگی، ادبی، علمی، ورزشی و… نیز برگزار خواهد شد که به پیشنهاد استاندار کرمانشاه به ایام مبعث رسول اکرم(ص) موکول شده است.
در پایان نشست خبری نیز خبرنگاران حاضر در جلسه نسبت به نحوه پرداخت یارانه به رسانههای مکتوب و همچنین مسائل مربوط به مسکن خبرنگاران پرسشها و انتقاداتی را مطرح کردند که تیموری وعده داد این مطالبات را در دستور کار قرار دهد و پیگیریهای لازم را انجام دهد.