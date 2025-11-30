شناسایی ۶۴ هزار معلول در آذربایجان غربی/۹۰ درصد معلولان استان تحت پوشش بهزیستی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج عبدالله‌پور در گفت و گو با خبرنگاران،با اشاره به شناسایی ۶۴ هزار معلول در آذربایجان‌غربی گفت: ۸۱ مرکز توانبخشی روزانه با ظرفیت سه هزار و ۸۰۳ نفر در استان فعال است و سه هزار و ۳۲ نفر از خدمات این مراکز با یارانه ماهانه ۵۴ میلیون ریالی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در کنار این مراکز، ۳۰ مرکز شبانه‌روزی نیز با ظرفیت یک‌هزار و ۸۰۰ نفر به معلولان خدمات مراقبتی و توانبخشی ارائه می‌کنند که برای هر فرد ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال یارانه دولتی پرداخت می‌شود.

عبدالله‌پور با تأکید بر اینکه بهزیستی تنها نهاد متولی رسیدگی به امور معلولان است، از برگزاری جشنواره منطقه‌ای تئاتر «طلوع» در دی‌ماه به میزبانی آذربایجان‌غربی خبر داد و گفت: این جشنواره با حضور هنرمندانی از استان‌های آذربایجان‌شرقی، اردبیل، قزوین و زنجان برگزار می‌شود و فرصتی برای ارزیابی توان گروه‌های نمایشی و زمینه‌ساز حضور آن‌ها در جشنواره فجر خواهد بود.

به گفته وی،سال گذشته دو گروه نمایشی از آذربایجان‌غربی موفق به حضور در جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر شدند.

