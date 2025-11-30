خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون توانبخشی بهزیستی استان:

شناسایی ۶۴ هزار معلول در آذربایجان غربی/۹۰ درصد معلولان استان تحت پوشش بهزیستی هستند

شناسایی ۶۴ هزار معلول در آذربایجان غربی/۹۰ درصد معلولان استان تحت پوشش بهزیستی هستند
کد خبر : 1721020
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان‌غربی از شناسایی ۶۴ هزار معلول در استان خبر داد و گفت: ۹۰ درصد معلولان تحت پوشش بهزیستی هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج عبدالله‌پور در گفت و گو با خبرنگاران،با اشاره به شناسایی ۶۴ هزار معلول در آذربایجان‌غربی گفت: ۸۱ مرکز توانبخشی روزانه با ظرفیت سه هزار و ۸۰۳ نفر در استان فعال است و سه هزار و ۳۲ نفر از خدمات این مراکز با یارانه ماهانه ۵۴ میلیون ریالی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در کنار این مراکز، ۳۰ مرکز شبانه‌روزی نیز با ظرفیت یک‌هزار و ۸۰۰ نفر به معلولان خدمات مراقبتی و توانبخشی ارائه می‌کنند که برای هر فرد ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال یارانه دولتی پرداخت می‌شود.

عبدالله‌پور با تأکید بر اینکه بهزیستی تنها نهاد متولی رسیدگی به امور معلولان است، از برگزاری جشنواره منطقه‌ای تئاتر «طلوع» در دی‌ماه به میزبانی آذربایجان‌غربی خبر داد و گفت: این جشنواره با حضور هنرمندانی از استان‌های آذربایجان‌شرقی، اردبیل، قزوین و زنجان برگزار می‌شود و فرصتی برای ارزیابی توان گروه‌های نمایشی و زمینه‌ساز حضور آن‌ها در جشنواره فجر خواهد بود.

به گفته وی،سال گذشته دو گروه نمایشی از آذربایجان‌غربی موفق به حضور در جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود