لیلا تاج‌گردون با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و رصد لحظه‌ای، ضریب حفاظتی مناطق تحت مدیریت در برابر تخریب و تصرف افزایش یافت.

تاج‌گردون با اشاره به اهمیت حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی و چالش‌های موجود در مدیریت مناطق وسیع حفاظت شده، گفت: نصب و راه‌اندازی دوربین‌های برد بلند در حاشیه تالاب‌ها، گامی راهبردی برای جبران کمبود نیروی محیط‌بان و ارتقای سطح نظارت بر عرصه‌های طبیعی است.

وی در تشریح قابلیت‌های فنی این سامانه نظارتی افزود: این دوربین‌ها امکان رصد و پایش شبانه‌روزی و برخط (آنلاین) را فراهم کرده‌اند. تصاویر ارسالی این سامانه به صورت هم‌زمان در ستاد اداره کل، واحدهای شهرستانی تابعه و توسط مدیران مربوطه قابل رویت و پایش است که این امر سرعت واکنش به تخلفات احتمالی را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس بر نقش بازدارندگی این تجهیزات تأکید کرد و اظهار داشت: حضور نامحسوس و دائم فناوری در مناطق، علاوه بر کارکرد نظارتی، کارکرد روانی و پیشگیرانه نیز دارد. این سامانه به مثابه چشم بینای محیط زیست، هرگونه تحرک مشکوک منجر به تخریب، تصرف اراضی تالابی و یا تخلیه غیرمجاز پسماند را ثبت می‌کند.

تاج‌گردون در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در حفاظت محیط زیست یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند با پوشش خلاء‌های نظارتی، امنیت زیست‌بوم‌های ارزشمند استان را تضمین کند.

