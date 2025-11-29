خبرگزاری کار ایران
با حضور استاندار فارس انجام‌ شد؛

آغاز به کار بخش بازار فیلم جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز

بخش بازار فیلم جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه شنبه با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا بخش بازار فیلم جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه شنبه با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس آغاز بکار کرد.

در این دوره از بازار که دوره بیست‌وششم بازار بین‌المللی فجر است، از کشورهای پاکستان، بنگلادش، اندونزی، اسلواکی، مغولستان، چین، روسیه، کره‌جنوبی، تاجیکستان، قطر، اتیوپی و لبنان نمایندگانی حضور دارند.

در بخش بازار ۱۷ کشور حضور دارند و تعداد مهمانان این بخش ۴۰ نفر است.

جشنواره جهانی فیلم فجر پنجم آذرماه فعالیت خود را در شیراز آغاز کرده و تا دوازدهم آذرماه ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
