به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف شیخ‌الملوکی عصر امروز در جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان قزوین ضمن اشاره به وضعیت نامناسب بارش‌ها در سال جاری، اظهار کرد: میانگین بلندمدت بارش در سال زراعی استان 307.1 میلی‌متر است که طی 52 سال اخیر، بارش‌ها کمتر از مقدار نرمال بوده است.

وی با بیان اینکه در دهه اخیر متوسط بارش در استان 247 میلی‌متر بوده که کمترین بارش در پنج دهه گذشته بوده است، افزود: استان قزوین طی پنج سال گذشته 550 میلی‌متر کاهش بارندگی نسبت به مقادیر نرمال داشته و همچنین روند افزایش دما موجب کاهش بیشتر آب در دسترس شده است.

شیخ الملوکی با اشاره به سال زراعی جاری، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال زراعی (از اول مهرماه سال جاری تاکنون) میزان بارندگی‌ها در استان قزوین تنها نیم میلی‌متر بوده که این میزان 57.7 میلی‌متر کاهش نسبت به مدت مشابه دوره نرمال نشان می‌دهد.

وی افزود: با وجود این شرایط، قزوین همچنان رتبه یازدهم میزان بارندگی را در میان استان‌های کشور دارا است و حتی استان پربارشی مانند گیلان نیز با کاهش 190 میلی‌متری بارندگی‌ها مواجه بوده است.

این مسوول به وضعیت بارش در فصل پاییز اشاره کرد و یادآور شد: استان قزوین در فصل پاییز طی دهه اخیر با متوسط بارش 64 میلی‌متر، کمترین میزان بارش را در پنج دهه گذشته تجربه کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیش‌بینی‌های فصلی اشاره کرد و افزود: براساس نقشه‌های پیش‌بینی، از نیمه آذرماه تا دی‌ماه، بارش در نیمه شمالی کشور کمتر از نرمال و در سایر مناطق نیز گرایش به کمتر از نرمال خواهد بود، از نیمه دی‌ماه سال جاری تا اردیبهشت‌ماه سال آینده، بارش‌ها در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی قزوین خاطرنشان کرد: از 15 آذر ماه جاری به بعد بارندگی‌ها نرمال خواهد بود و به طور کلی برای زمستان و بهار 1404، بارش کشور در محدوده نرمال مورد انتظار است.

وی در مورد میزان دمای هوا نیز هشدار داد: طی پنج ماه آینده اغلب مناطق شمالی کشور با ناهنجاری مثبت دما (گرم‌تر از نرمال) مواجه خواهند بود که این ناهنجاری در دی‌ماه و در جنوب کشور متعادل‌تر می‌شود.

شیخ‌الملوکی به وضعیت جوی 10 روز آینده استان قزوین پرداخت و اضافه کرد: در این مدت وضعیت جوی به نسبت پایدار خواهد بود و این پایداری منجر به افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین تاکید کرد: با گذر موجی در تراز میانی جو، مقداری افزایش ابر و در برخی مناطق استان بارش بسیار کم پیش‌بینی می‌شود و به لحاظ دمایی نیز سرمای شبانه قابل توجهی را خواهیم داشت، از روز چهارشنبه دمای هوا روند کاهشی داشته و تا 10 روز آینده بارندگی معناداری در استان اتفاق نخواهد افتاد.

انتهای پیام/