خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل هواشناسی استان خبر داد:

ورود سامانه بارشی به استان بوشهر از روز دوشنبه 10 آذر ماه

ورود سامانه بارشی به استان بوشهر از روز دوشنبه 10 آذر ماه
کد خبر : 1720626
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر به شرایط جوی و ورود سامانه ناپایدار به استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: شرایط جوی و دریایی این استان تا روز یکشنبه 9 آذر ماه در وضعیت آرام قرار دارد اما از روز دوشنبه 10 آذر ماه با ورود سامانه ناپایدار، افزایش ابر و احتمال بارندگی دور از انتظار نیست.

به گزارش ایلنا، پیام مساعدی افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، تا روز یکشنبه 9 آذر ناه وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر در بیشتر ساعات آرام گزارش می‌شود. در این بازه زمانی غبار محلی، وزش ملایم باد و وقوع مه صبحگاهی در برخی نقاط از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

وی به عبور سامانه ناپایدار در استان بوشهر اشاره کرده و ادامه داد: از روز دوشنبه 10 آذر ماه تا چهارشنبه 12 آذر ماه با عبور یک سامانه ناپایدار در این استان، علاوه بر افزایش پوشش ابر، احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده بر روی دریا و مناطق شمالی بوشهر در روزهای سه‌شنبه 11 آذر ماه و چهارشنبه 12 آذر ماه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر به وضعیت جوی و هوایی این استان در بازه زمانی یک روز آینده اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: در 24 ساعت آینده آسمان این استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و افزایش ابر خواهد بود و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی شکل می‌گیرد.

مساعدی تصریح کرد: در بازه زمانی یاد شده جهت وزش باد متغیر و به طور غالب شمال‌غربی تا غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر بر ساعت و در برخی ساعت‌ها تا 36 کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است. همچنین ارتفاع موج نیز بین 30 تا 90 و در بازه زمانی روزگاهی تا 120 سانتی‌متر متغیر است.

وی به شرایط جذر و مد دریا در بازه زمانی 24 ساعت آینده در بندر بوشهر اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: فردا یکشنبه 9 آذر ماه در بندر بوشهر، مد اول دریا ساعت 01:20، جزر اول دریا ساعت 08:40، مد دوم دریا ساعت 16:00 و جزر دوم دریا ساعت 21:40 خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود