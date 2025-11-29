ورود سامانه بارشی به استان بوشهر از روز دوشنبه 10 آذر ماه

به گزارش ایلنا، پیام مساعدی افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، تا روز یکشنبه 9 آذر ناه وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر در بیشتر ساعات آرام گزارش می‌شود. در این بازه زمانی غبار محلی، وزش ملایم باد و وقوع مه صبحگاهی در برخی نقاط از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

وی به عبور سامانه ناپایدار در استان بوشهر اشاره کرده و ادامه داد: از روز دوشنبه 10 آذر ماه تا چهارشنبه 12 آذر ماه با عبور یک سامانه ناپایدار در این استان، علاوه بر افزایش پوشش ابر، احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده بر روی دریا و مناطق شمالی بوشهر در روزهای سه‌شنبه 11 آذر ماه و چهارشنبه 12 آذر ماه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر به وضعیت جوی و هوایی این استان در بازه زمانی یک روز آینده اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: در 24 ساعت آینده آسمان این استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و افزایش ابر خواهد بود و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی شکل می‌گیرد.

مساعدی تصریح کرد: در بازه زمانی یاد شده جهت وزش باد متغیر و به طور غالب شمال‌غربی تا غربی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر بر ساعت و در برخی ساعت‌ها تا 36 کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است. همچنین ارتفاع موج نیز بین 30 تا 90 و در بازه زمانی روزگاهی تا 120 سانتی‌متر متغیر است.

وی به شرایط جذر و مد دریا در بازه زمانی 24 ساعت آینده در بندر بوشهر اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: فردا یکشنبه 9 آذر ماه در بندر بوشهر، مد اول دریا ساعت 01:20، جزر اول دریا ساعت 08:40، مد دوم دریا ساعت 16:00 و جزر دوم دریا ساعت 21:40 خواهد بود.

انتهای پیام/