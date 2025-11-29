کارشناس پیشبینی هواشناسی استان خبر داد:
آسمان بارانی استان ایلام در روزهای پیش رو
کارشناس پیشبینی هواشناسی استان ایلام گفت: سامانه بارشی از اواخر وقت فردا یکشنبه 9 آذر ماه وارد این استان میشود و تا سهشنبه 11 آذر ماه فعال خواهد بود. اوج بارشها نیز روز دوشنبه 10 آذر ماه خواهد بود و امکان تقویت بارش نقطهای در دیگر مناطق استان ایلام وجود دارد.
به گزارش ایلنا، ساسان رستمی افزود: این سامانه بارشی موجب رگبارهای پراکنده، آذرخش و وزش باد لحظهای در نقاط مختلف استان خواهد شد. بیشتر فعالیت این سامانه در نیمه شمالی و شرقی استان پیشبینی میشود. سامانهای که با وجود شدت محدود، احتمال آبگرفتگی معابر را به همراه دارد.
وی به روند فعالیتی سامانه بارشی مذکور در آسمان استان ایلام اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بر پایه دادههای ماهوارهای، این سامانه بارشی از قدرت ریزش قوی برخوردار نیست، اما احتمال تغییر در شرایط و همچنین بروز آبگرفتگی در معابر شهری و روستایی استان دور از انتظار نیست.
کارشناس پیشبینی هواشناسی استان ایلام به شرایط استان پس از پایان سامانه بارشی اشاره کرده و اظهار داشت: با خروج سامانه از اواخر وقت روز سهشنبه 11 آذر ماه آسمان ایلام تا پایان هفته شرایطی پایدار خواهد داشت، اما برای روزهای ابتدایی هفته آینده بارشهای مؤثر پیشبینی میشود.
رستمی تصریح کرد: استان ایلام در سال آبی جاری تنها در اواخر آبان شاهد نخستین بارشها بود و پس از آن تاکنون بارندگی نداشته است. بر اساس پیشبینیهای فصلی، بارشهای پاییزی سال جاری در استان کمتر از نرمال یا در حد نرمال برآورد شده و خشکی هفتههای اخیر نیز این ارزیابی را تأیید میکند.
وی از پایین بودن بارشهای پاییزی سال جاری در استان ایلام و همچنین خشکی هفتههای اخیر در این استان ابراز ناخرسندی کرده و در این خصوص بیان داشت: با این حال سامانه بارشی پیشرو میتواند آغازگر تغییرهای محدود اما امیدوارکننده در شرایط اقلیمی و جوی ایلام باشد.
کارشناس پیشبینی هواشناسی استان ایلام تأکید کرد: بارشهای ثبت شده در سال آبی گذشته در بازه زمانی ابتدای مهر ماه سال 1403 تا پایان مهر ماه سال 1404 برابر با 265.8 میلیمتر بود که نسبت به میانگین بلندمدت 388.5 میلیمتری، کاهش قابلتوجه 31.6 درصدی را نشان میدهد.