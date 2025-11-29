خبرگزاری کار ایران
جریان گاز در خیابان آیت‌الله غفاری اصفهان قطع می‌شود

روابط عمومی شرکت گاز اصفهان اعلام کرد: به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز در ضلع غربی خیابان آیت‌الله غفاری (زینبیه) فردا یکشنبه قطع می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط‌عمومی شرکت گاز اصفهان اعلام کرد: به اطلاع شهروندان گرامی شهرستان اصفهان می‌رساند به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز ضلع غربی خیابان آیت الله غفاری (زینبیه)، حدفاصل کوچه منتظرالمهدی تا کوی شاداب در روز یکشنبه مورخ ۹ آذرماه از ساعت ۸ صبح الی ۲۰ به مدت 12 ساعت قطع خواهد شد.

ضمن تشکر از مساعدت و همراهی مشترکین، تقاضا می‌شود در این مدت شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارید.

