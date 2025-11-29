رئیس انجمن سینمای جوانان استان مطرح کرد؛
جشنواره جهانی فیلم فجر پل ارتباطی سینماگران شیرازی با جهان
رئیس انجمن سینمای جوانان استان فارس گفت: جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، نقطه عطفی برای سینمای فارس و پیوندی میان فرهنگ و صنعت جهانی است.
به گزارش ایلنا، حبیب ضیائی افزود: جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز به فرصتی منحصر به فرد برای ارتقاء سینمای استان فارس تبدیل شده است؛ با حضور چهرههای برجسته سینمای جهان، همکاریهای بینالمللی، اکرانهای بینظیر فیلمها و کارگاههای تخصصی، این جشنواره توانسته نگاهها را به سوی سینماگران شیرازی جلب کند.
وی با اشاره به اینکه حضور کارگردانان بزرگ جهانی تا تولیدات مشترک بینالمللی، هر یک میتواند آینده سینمای فارس را متحول کند،ادامه داد: جشنواره جهانی فیلم فجر، یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی ایران، امسال در شیراز، پایتخت فرهنگی استان فارس، با شکوه و رونقی بیسابقه برگزار شد.
سرپرست انجمن سینمای جوانان استان فارس، این رویداد را نقطه عطفی برای سینمای استان فارس دانسته و از آن به عنوان یک تحول بزرگ برای صنعت سینمایی این استان یاد میکند.
به گفته وی، مهمترین دستاورد این جشنواره، حضور چهرههای بینالمللی است که در کنار اکران آثار سینمایی، فرصتی برای آشنایی با فرهنگ و فضای هنری شیراز فراهم میکنند.
ضیائی ادامه داد: حضور شخصیتهایی همچون «نوری بیلگه جیلان» به عنوان رئیس هیأت داوران، یک اتفاق بزرگ برای سینمای ایران و شیراز است. این چهرهها با شهر و فرهنگ ما آشنا میشوند و این آشنایی، برای سینماگران فارس و به ویژه شیرازیها یک فرصت بینظیر است.
وی تأکید کرد: این جشنواره نه تنها برای سینماگران شیرازی، بلکه برای خود شیراز نیز به عنوان یک شهر هنری اهمیت دارد. شیراز، با تاریخ و فرهنگ غنی خود، حالا به عنوان مقصدی فرهنگی و هنری در جهان شناخته میشود. این جشنواره در حقیقت دروازهای است که سینماگران و هنرمندان بینالمللی از آن عبور میکنند و به دنیای هنر و سینمای شیراز معرفی میشوند و بالعکس.
چهرههای برجسته سینما و کارگاههای تخصصی
وی معتقد است یکی از ویژگیهای بینظیر جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، حضور چهرههای برجسته سینمای بینالمللی است. این جشنواره به محلی برای حضور استادان بزرگ، داوران معتبر و هنرمندان بینالمللی تبدیل شده است.
ضیائی دوباره با آوردن نام «نوری بیلگه جیلان»، کارگردان مطرح ترکیهای به عنوان رئیس هیأت داوران، و سایر استادان و داوران بینالمللی که به شیراز آمدهاند، یاد اشاره کرد و افزود: این حضورها باعث بهبود سطح علمی جشنواره و فراهم شدن شرایط برای تبادل دانش و تجربه میان هنرمندان جهانی و شیرازی میشود.
وی تصریح کرد: حضور اساتید بزرگ سینما، همچون دکتر روحالله حسینی و مهدی آشنا که کارگاههای تخصصی در زمینه عکاسی و فیلمسازی برگزار کردند، یک آورده علمی بسیار مهم برای سینماگران استان فارس به حساب میآید. این کارگاهها با استقبال گسترده هنرمندان جوان روبهرو شد و فرصت فوقالعادهای برای یادگیری و تبادل تجربه ایجاد کرد.
گامهایی به سوی سینمای مشترک
سرپرست انجمن سینمای جوانان استان فارس گفت: یکی دیگر از نکات برجسته در این جشنواره، فرصتهای همکاریهای بینالمللی است که برای سینماگران فارس فراهم شده است.
این هنرمند فارسی با یادآوری اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای این جشنواره، امکان ساخت فیلمهای مشترک با سینماگران بینالمللی است، تصریح کرد: فیلمسازان فارس بهویژه در جستجوی پارتنرهای خارجی برای تولید آثار مشترک هستند و جشنواره جهانی فیلم فجر به عنوان محلی برای ارتباطات بینالمللی و جلب توجه تهیهکنندگان جهانی مطرح شده است. برای مثال، محمدرضا حقگزار، تهیهکننده برجسته سینمای فارس، که هماکنون با یک تهیهکننده هلندی در حال همکاری است، این همکاری را مدیون جشنوارههایی مانند جشنواره فجر میدان.
وی اضافه کرد: بودجه و پشتیبانیهای مالی مهمترین چالش فیلمسازان فارس است و این جشنواره فرصت خوبی برای یافتن پشتیبانان مالی و تهیهکنندگان بینالمللی است که میتوانند به راحتی پروژههای مشترک را به ثمر برسانند.
اکران آثار فیلمسازان فارس؛ دیده شدن در جهان
سرپرست انجمن سینمای جوانان استان فارس از دیگر نکات برجسته جشنواره جهانی فیلم فجر، اکران گسترده آثار فیلمسازان فارس دانست و گفت: امسال، برای نخستین بار پنج سبد فیلم کوتاه از هنرمندان استان فارس به نمایش درآمده و در کنار فیلمهای جهانی، آثار ۲۸ فیلمساز شیرازی در سالن هنر شهر آفتاب به نمایش گذاشته شدند. این فرصت طلایی برای فیلمسازان شیرازی است تا آثارشان را در برابر داوران بینالمللی و مهمانان خارجی به نمایش بگذارند.
ضیائی، این فرصت را برای فیلمسازان فارس یک نقطه عطف دانست و اضافه کرد: بسیاری از این فیلمها حتی پتانسیل اکران عمومی در سینماها را دارند و این نشاندهنده آن است که فیلمهای جشنواره میتوانند هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی موفق شوند.
سینما باید جزئی از سبد فرهنگی خانوادهها شود
سرپرست انجمن سینمای جوانان استان فارس به آرزوی دیرینه خود اشاره کرد که در آن سینما به جزء اصلی سبد فرهنگی خانوادهها تبدیل شود و تصریح کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و تحریمها، هنوز پتانسیلهای فراوانی برای تبدیل شیراز به یک شهر «فیلمبین» وجود دارد با این مطلب که بزرگترین خواسته من این است که سینما دوباره به جزئی از سبد فرهنگی خانوادهها تبدیل شود و بهطور مثال از هر چهار نفر خانوار؛ چهار نفر به تماشای فیلم در سینماها بپردازند. ما هنوز فاصله زیادی داریم، اما شیراز به عنوان یک شهر فیلمبین ظرفیتهای لازم را دارد و به زودی میتواند به قطب سینمایی ایران تبدیل شود.
جشنواره جهانی فیلم فجر، سکوی پرتابی برای سینمای فارس
ضیائی با بیان اینکه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز به یک رخداد مهم برای سینمای ایران و سکویی برای ارتقای سینمای فارس تبدیل شده است، گفت: با حضور چهرههای بینالمللی، کارگاههای تخصصی، و فرصتی برای ارتباطات بینالمللی، این جشنواره به بزرگترین پلتفرم برای سینماگران فارس تبدیل شده است.
وی ادامه داد: از فرصتهای همکاریهای بینالمللی تا اکران گسترده فیلمها، جشنواره فجر، جشنوارهی فخری است که این توانایی را دارد که سینماگران فارس را در سطح جهانی مطرح کند و یک جهش بزرگ در مسیر جهانی شدن سینمای فارس رقم بزند.
سرپرست انجمن سینمای جوانان استان فارس یادآور شد: این جشنواره نه تنها محرک اقتصادی و فرهنگی برای شیراز و استان فارس است بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت برای توسعه سینما و فرهنگ استان فارس به حساب میآید. گامهای بلند هنرمندان شیرازی در این جشنواره نشان از پیشرفت روزافزون سینما در این استان دارد و میتوان پیشبینی کرد که در سالهای آینده، شیراز به یکی از مراکز مهم سینمایی در سطح جهانی تبدیل شود.