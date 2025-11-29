فرمانده انتظامی استان خبرداد؛
کشف یک هزار و ٢١٠ میلیارد ریال کالای فاقد مجوز در فارس
فرمانده انتظامی فارس گفت: با همکاری و مشارکت همه یگانهای انتظامی، طی ٤٨ ساعت گذشته یک هزار و ٢١٠ میلیارد ریال کالای فاقد مجوز در فارس کشف شد.
به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی، دراینخصوص اظهار داشت: ماموران انتظامی استان با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح محورهای مواصلاتی، ٣١٢ دستگاه خودرو سبک (شوتی) و سنگین را توقیف و مقادیر زیادی انواع کالای فاقد مجوز ازجمله سوخت، پارچه، موتورسیکلت، لوازم خانگی، لوازم جانبی موبایل، سیگار، قطعات لوازم یدکی و لوازم آرایشی را کشف کردند.
وی با بیان اینکه بنا به اظهارنظر کارشناسان مربوطه، ارزش این کالاهای کشف شده، یک هزار و ٢١٠ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: دراینخصوص ١٢٧ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
ملکی ادامه داد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو، منزل، موبایل قاپی، خودرو، موتورسیکلت و... در سطح استان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
وی گفت: با انجام اقدامات شبانهروزی و رصد اطلاعاتی، ماموران انتظامی این استان موفق به شناسایی و مخفیگاه سارقان شدند.
فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه دراینخصوص ١٩٤ نفر سارق دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات انجام شده به ۵٤٩ فقره انواع سرقت اعتراف و سپس روانه دادسرا شدند.
فرمانده انتظامی استان بیان کرد: باتوجهبه تاکیدات فرمانده کل انتظامی کشور، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با همکاری سایر عوامل انتظامی نسبت به اجرای طرح تشدید برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر طی ٤٨ ساعت گذشته در سطح فارس اقدام کردند.
وی با اشاره به اینکه در نتیجه اجرای این طرح، ٢۵١ نفر خردهفروش، ٩ نفر قاچاقچی و ٧٦٧ نفر معتاد متجاهر دستگیر و جمعآوری شدند، گفت: دراینخصوص ٤١١ کیلوگرم انواع مواد مخدر از افراد دستگیر شده نیز کشف شده است.
این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در این طرح ٢ هزار و ٧٧٢ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز جهت طرد از کشور دستگیر شدند، عنوان داشت: دستگیری ۵٠ نفر اراذلواوباش با سابقه و نوظهور و توقیف ۵ هزار و ٧٩ دستگاه انواع خودرو با رفتارهای هنجارشکنانه و دارای چراغهای هدلایت و زنون، از دیگر نتایج این طرح بود.
وی خاطرنشان کرد: پاسخگویی به دغدغه مردم عزیز را اولویت کاری خود میدانیم و بههیچوجه اجازه نخواهیم داد تا عدهای افراد فرصتطلب و سودجو امنیت و آرامش مردم را مختل نمایند و انتظار داریم تا شهروندان ضمن همکاری مستمر با پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ١١٠ به پلیس اطلاع دهند.