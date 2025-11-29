خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری قاتل ۱۶ ساله و همدست ۱۸ ساله اش پس از وقوع قتل در شیراز

دستگیری قاتل ۱۶ ساله و همدست ۱۸ ساله اش پس از وقوع قتل در شیراز
کد خبر : 1720456
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل و همدستش با سرعت عمل ماموران کلانتری ۳۲ گلشن خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: روز ششم آذرماه و در پی تماس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری منجر به قتل در محله شهرک مهدیه شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که چند نوجوان بر سر قدرت نمایی وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری دو نوجوان با سلاح سرد نوجوانی ۲۱ ساله را به شدت مجروح می‌نمایند و به علت شدت جراحت وارده به قتل می‌رسد.

سرهنگ زراعتیان خاطر نشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل هر دو نوجوان ۱۶ و ۱۸ ساله را در نزدیکی محل درگیری شناسایی و سریعا آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی