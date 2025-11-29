خبرگزاری کار ایران
چهار قطعه کبک در منطقه حفاظت‌ شده هلن چهارمحال و بختیاری کشف و ضبط شد

مسئول منطقه حفاظت‌شده هلن گفت: در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست، یک قبضه اسلحه شکاری به همراه چهار قطعه کبک در منطقه حفاظت‌شده هلن کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا، نورعلی شهبازی گفت: محیط بانان منطقه حفاظت شده هلن در حین گشت‌زنی موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری و چهار قطعه کبک شدند.

وی افزود: این اقدام در راستای اجرای قوانین و مقررات شکار و صید و به‌منظور جلوگیری از تخریب تنوع زیستی منطقه صورت گرفت.

شهبازی بیان کرد: متخلف پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

 

 

