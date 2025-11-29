خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به مناسبت ۸ آذر، سالروز آزادسازی بستان؛

مروری بر عملیات طریق‌القدس؛ نبردی سرنوشت‌ساز در آزادسازی بستان

مروری بر عملیات طریق‌القدس؛ نبردی سرنوشت‌ساز در آزادسازی بستان
کد خبر : 1720390
لینک کوتاه کپی شد.

در پی تجاوز ارتش بعث عراق در سال ۱۳۵۹ و اشغال بخش‌هایی از جنوب غرب کشور، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آذر ۱۳۶۰ عملیات گسترده طریق‌القدس را برای آزادسازی مناطق اشغالی از جمله شهر بستان آغاز کردند. این عملیات با فرماندهی مشترک سپاه و ارتش و با رمز «یا حسین(ع)» اجرا شد و به آزادسازی صدها کیلومتر مربع از خاک کشور، انهدام حجم زیادی از تجهیزات دشمن و اسارت شمار قابل توجهی از نیروهای بعثی انجامید. امام خمینی(ره) این عملیات را «فتح‌الفتوح» نامیدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در شهریور ۱۳۵۹، هم‌زمان با آغاز تجاوز ارتش بعث عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران، بخش‌هایی از مناطق جنوب غربی کشور از جمله شهر بستان با حمایت قدرت‌های جهانی در تصرف نیروهای عراقی قرار گرفت.

در واکنش به این تهاجم، مردم و نیروهای مسلح کشور دفاعی گسترده و مقاومتی چشمگیر را سازمان‌دهی کردند.

در هشتم آذر ۱۳۶۰، عملیات بزرگ طریق‌القدس با هدف آزادسازی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلومتر مربع از اراضی اشغالی در محور بستان، غرب سوسنگرد، شمال رودخانه نیسان و ده‌ها روستای منطقه آغاز شد. این عملیات با رمز «یا حسین(ع)» و با فرماندهی مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمد و پیشروی نیروهای ایرانی تا مرزهای بین‌المللی در محدوده هورالعظیم را دنبال کرد.

در جریان این عملیات، شهر بستان پس از ۷۲۴ روز اشغال آزاد شد و خسارات سنگینی به ارتش بعثی وارد آمد. به‌دنبال این نبرد ۱۷۰ دستگاه تانک و نفربر، ۲۰۰ خودروی نظامی، ۱۳ فروند هواپیما و چهار فروند بالگرد دشمن منهدم شد و مقادیر قابل توجهی تجهیزات شامل ۱۵۰ تانک و نفربر، ۲۵۰ خودرو، ۳۰ قبضه توپ ضدهوایی، ۱۲۰ دستگاه مهندسی و ۱۹ قبضه توپ صحرایی به دست رزمندگان ایرانی افتاد.

براساس گزارش‌ها، در این عملیات حدود ۸۵۰۰ تن از نیروهای بعثی کشته یا زخمی شدند و ۵۴۶ تن از نظامیان عراقی نیز به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند.

حضرت امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، موفقیت این عملیات و آزادسازی حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع از خاک کشور در شهر بستان، نزدیک به ۷۰ روستا، پنج پاسگاه مرزی و تنگه مهم چذابه را «فتح‌الفتوح» نامیدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی