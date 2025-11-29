به گزارش ایلنا از خوزستان، در شهریور ۱۳۵۹، هم‌زمان با آغاز تجاوز ارتش بعث عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران، بخش‌هایی از مناطق جنوب غربی کشور از جمله شهر بستان با حمایت قدرت‌های جهانی در تصرف نیروهای عراقی قرار گرفت.

در واکنش به این تهاجم، مردم و نیروهای مسلح کشور دفاعی گسترده و مقاومتی چشمگیر را سازمان‌دهی کردند.

در هشتم آذر ۱۳۶۰، عملیات بزرگ طریق‌القدس با هدف آزادسازی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلومتر مربع از اراضی اشغالی در محور بستان، غرب سوسنگرد، شمال رودخانه نیسان و ده‌ها روستای منطقه آغاز شد. این عملیات با رمز «یا حسین(ع)» و با فرماندهی مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمد و پیشروی نیروهای ایرانی تا مرزهای بین‌المللی در محدوده هورالعظیم را دنبال کرد.

در جریان این عملیات، شهر بستان پس از ۷۲۴ روز اشغال آزاد شد و خسارات سنگینی به ارتش بعثی وارد آمد. به‌دنبال این نبرد ۱۷۰ دستگاه تانک و نفربر، ۲۰۰ خودروی نظامی، ۱۳ فروند هواپیما و چهار فروند بالگرد دشمن منهدم شد و مقادیر قابل توجهی تجهیزات شامل ۱۵۰ تانک و نفربر، ۲۵۰ خودرو، ۳۰ قبضه توپ ضدهوایی، ۱۲۰ دستگاه مهندسی و ۱۹ قبضه توپ صحرایی به دست رزمندگان ایرانی افتاد.

براساس گزارش‌ها، در این عملیات حدود ۸۵۰۰ تن از نیروهای بعثی کشته یا زخمی شدند و ۵۴۶ تن از نظامیان عراقی نیز به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند.

حضرت امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، موفقیت این عملیات و آزادسازی حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع از خاک کشور در شهر بستان، نزدیک به ۷۰ روستا، پنج پاسگاه مرزی و تنگه مهم چذابه را «فتح‌الفتوح» نامیدند.

