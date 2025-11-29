رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز مطرح کرد؛
۵۰درصدناوگان اتوبوسرانی شیراز فرسوده است/ ارائه سوخت رایگان سیانجی به ناوگان تاکسی شیراز
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: سازمان متبوع وی با بیش از ۷۵۰ دستگاه اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه، روزانه مسئول جابهجایی حدود ۳۵۰ هزار نفر شهروند شیرازی است.
به گزارش ایلنا، رامین طالبی امروز ۸ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه رانندگان تاکسی در شیراز روزانه خدمات خود را به حدود ۵۰ هزار نفر ارائه میکنند، تأکید کرد: این آمار نشاندهنده سطح تعامل و ارتباط سازمان با مردم است و در کنار سرویس مدارس که روزانه بیش از ۱۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه مسئول جابهجایی حدود ۱۲۰ هزار دانشآموز هستند، نشاندهنده حجم گسترده خدمات حوزه حمل و نقل است.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شیراز همچنین درباره پایانههای مسافر برونشهری توضیح داد: سه پایانه اصلی شهید کاراندیش، امیرکبیر و شهید مدرس و برخی پایانههای موقت مانند شهید طبائی و علی بن حمزه، روزانه حدود ۵۰ هزار مراجعهکننده دارند که پایانه شهید کاراندیش روزانه بالغ بر یکهزار سرویس ارائه میدهد و سالانه حدود ۱۲۰ میلیون نفر از خدمات اتوبوس درونشهری استفاده میکنند.
وی گفت: سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز دارای حدود ۱۸۰۰ تا ۲هزار راننده اتوبوس است که در شیفتهای مختلف فعالیت میکنند و همچنین بیش از ۱۳ هزار راننده تاکسی دارد که از این تعداد، ۸ هزار نفر بهصورت رسمی و روزانه در چرخه خدمات شهری حضور دارند.
طالبی جزئیات آماری ۸ ماهه اول سال جاری را ارائه داد و خاطرنشان کرد: پایانه شهید کاراندیش با ۶۴ هزار و ۱۴۶ سرویس اتوبوس و جابهجایی یک میلیون و ۱۲۴ هزار نفر مسافر، پایانه شهید مدرس با ۳۱ هزار و ۸۶۳ سرویس و جابهجایی ۶۲۰ هزار نفر و پایانه امیرکبیر با ۱۱ هزار سرویس و جابهجایی ۸۳ هزار نفر، به ارائه خدمات پرداختهاند.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به وضعیت پایانههای شهر، اعلام کرد: شیراز با مجموعه پایانههای موجود یکی از شاخصترین و بهترین محیطهای پایانهای کشور را دارد. پایانه شهید کاراندیش به عنوان معروفترین پایانه سبز کشور، حتی در مقایسه با برخی پایانههای جنوب تهران، هم از نظر خدمات و هم از نظر فضای سبز، عملکرد برجستهای دارد.
طالبی تأکید کرد: با همکاری بخش خصوصی و با اجرای طراحیهای اولیه، امکان ایجاد پایانه اصلی شیراز در محور شمالغرب فراهم خواهد شد، اما هنوز تاریخ قطعی اجرای این طرح مشخص نیست.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شیراز درباره پایانه مدرس گفت: جایگزینی این پایانه هنوز به دلیل برخی انتظارات و محدودیتهای مکانی و ظرفیتی انجام نشده و فعلاً برنامهای برای انتقال پایانه مدرس در دست اقدام نیست. شهرداری در تلاش است تا این پایانه به یک پروژه سرمایهگذاری تبدیل شود و این موضوع منوط به ایجاد پایانه مناسب در منطقهای دیگر خواهد بود.
۵۰ درصدناوگان اتوبوسرانی شیراز فرسوده است
وی با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی شیراز، اعلام کرد: در خوشبینانهترین حالت، حدود ۵۰ درصد از ناوگان این سازمان فرسوده است. بر اساس قانون، اتوبوسهایی که بیش از ۱۰ سال عمر دارند، فرسوده تلقی میشوند و با توجه به این معیار، بیش از نیمی از ناوگان اتوبوسرانی شیراز نیازمند نوسازی است.
طالبی درباره علل عدم نوسازی کامل ناوگان توضیح داد: خرید هر دستگاه اتوبوس دیزل بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان هزینه دارد و تامین منابع برای نوسازی ۱۰۰ دستگاه، هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. علاوه بر این، صنایع تولیدکننده خودروهای حمل و نقل عمومی نیز توان تامین حجم مورد نیاز ناوگان را ندارند و این مسائل باعث شده است تا نوسازی ناوگان به کندی پیش رود.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به برنامه سال جاری گفت: برای خرید اتوبوس، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار سازمانی پیشبینی شده که میتواند حدود ۲۵ دستگاه اتوبوس جدید را تامین کند، اما این تعداد به هیچ وجه کفاف نیاز ناوگان فرسوده را نمیدهد.
وی افزود: ناوگان اتوبوس در شیراز حتی به مناطقی خارج از محدوده شهری و روستاهای اطراف خدماترسانی میکند و ناوگان فرسوده به دلیل پراکنش گسترده، ناچار به ادامه خدمت در این مسیرها است.
طالبی تاکید کرد: وقتی یک اتوبوس از چرخه خدمات خارج میشود، فاصله زمانی حرکت اتوبوسها در خطوط افزایش مییابد و این موضوع موجب نقد و اعتراض به حق مردم میشود. به همین دلیل، ناوگان فرسوده و مستهلک همچنان در چرخه خدمات شهری باقی میماند.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شیراز افزود: برای حل این مشکل، ۲۴ دستگاه اتوبوس فرسوده به شرکتهای مرمت خودرو تحویل داده شده و با صرف ۲ تا ۳ میلیارد تومان، این اتوبوسها بازسازی و نوسازی شدهاند و به چرخه خدمات بازگردانده میشوند.
وی همچنین از مصوبه شورای اسلامی شهر و کمیسیون عمران خبر داد و گفت: بر اساس آن، اتوبوسهای مستهلک به مرور از چرخه خارج و نوسازی خواهند شد.با وجود اقدامات انجام شده، حجم نوسازی فعلی با سرعت انتظارات و توقعات مردم همخوانی ندارد و توان تامین ناوگان جدید محدود است. با این حال، مدیریت شهری با انعقاد تفاهمنامهای با بانک شهر و تامین حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان، تلاش دارد سرعت نوسازی ناوگان را افزایش دهد و حداقل انتظارات مردم را برآورده کند.
۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای البسه رانندگان سرویس مدارس
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز درباره البسه رانندگان سرویس مدارس گفت: امسال برای اولین بار با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان، البسه برای ۶ هزار بانوی راننده و ۵ هزار آقای راننده سفارش داده شده و این لباسها پس از دوخت و آمادهسازی، بیش از یک ماه است که مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: لباسها شامل مقنعه بلند سرمهای برای بانوان و البسه سرمهای پررنگ برای آقایان است و تلاش شده است که نوع لباسها به گونهای طراحی شود که تفاوت چندانی با پوشش عادی نداشته باشد تا رانندگان احساس نکنند الزام اضافی به پوشیدن آن دارند و بتوانند با راحتی از آن استفاده کنند.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شیراز همچنین در مورد تبلیغات روی اتوبوسها توضیح داد: این کار از طریق مزایده و انتخاب شرکتها انجام میشود، اما به منظور حفظ زیبایی و سلامت بدنه اتوبوسها، تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ دستگاه اتوبوس، عمدتاً از ناوگان فرسوده، برای تبلیغات در نظر گرفته میشوند.
طالبی افزود: رنگ و استیکر تبلیغاتی پس از مدتی ممکن است آسیب ببیند و هزینههای اضافی برای بازسازی ایجاد کند، بنابراین محدودیت در تعداد اتوبوسهای تبلیغاتی اعمال شده است. تعرفه تبلیغات نیز تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین میشود و هر تبلیغی قبل از نصب نیاز به مجوز دارد.
وی درباره بستر کارت بلیت شهری نیز توضیح داد: قرارداد جدیدی با بانک شهر در دست اجراست که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار شهرداری را شامل میشود. هدف این است که پرداختها در حوزه حمل و نقل عمومی، تاکسیها و مترو یکپارچه و از طریق کیف پول واحد شهری صورت گیرد.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شیراز تأکید کرد: تلاش سازمان بر این است که روشهای پرداخت جایگزین، از جمله استفاده از کارتهای شتابی و پرداخت از طریق کدهای QR، برای مردم فراهم شود تا سهولت بیشتری در پرداخت کرایهها ایجاد شود.
وی افزود: این اقدام نیازمند مجوزهای فرادستی است و مذاکرات و هماهنگیهای لازم با بانک شهر و موسسات مالی در جریان است تا در کوتاهترین زمان ممکن، پرداخت الکترونیکی در تاکسیها و اتوبوسها بهبود یابد.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز گفت: اگر تصمیم صرفاً در حوزه پرداخت کرایه و کیف پول الکترونیک بر عهده سازمان بود، حل آن ظرف یک هفته امکانپذیر بود، اما وجود متغیرهای متعدد و سیاستگذاریهای کلان، دست سازمان را بسته است.
۴۰۰ هزار سفر روزانه با ناوگان شهرداری شیراز
به گفته وی، شهرداری و سازمان حملونقل باید تابع تصمیمات مدیریت شهری و نوع تعامل آن با بانک شهر باشند و همین امر موجب شده بسیاری از مطالبات معوق بماند و برخی خدمات حداقلی نیز امکان اجرا پیدا نکند.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شیراز با اشاره به حجم سفرهای روزانه شهر گفت: روزانه حدود ۴۰۰ هزار سفر با ناوگان ما انجام میشود. این عدد یک نظام ثابت و پایدار را میطلبد؛ در حالی که مراجعان بسیاری از دستگاهها و سازمانهای دیگر حتی به چند هزار نفر هم نمیرسند.
وی افزود: با وجود تلاش سازمان، برخی موانع خارج از اختیار، روند ارائه خدمات را کند کرده و حل این مشکلات نیازمند هماهنگی فرابخشی است.در صورت عدم صدور مجوزهای لازم، سازمان پیشنهاد داده که از طریق مجموعههای مالی خارج از ساختار موجود، این امکان فراهم شود، اما این موضوع نیز نیازمند تصمیمگیری در سطح بالاتر است.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به تجربه کلانشهرها در خرید و استفاده از اتوبوسهای برقی و دیزل گفت: حتی شهرهایی مانند تهران که اقدام به سفارش و خرید اتوبوس برقی کردهاند، با مشکلات متعددی مواجه شدهاند.
به گفته وی، این مشکلات عمدتاً ناشی از فراهم نشدن زیرساختهای مورد نیاز برای نگهداری و شارژ باتریهاست و در نتیجه تجربه خرید برقی در این شهرها با موفقیت همراه نبوده است.
طالبی افزود: با خرید یک دستگاه اتوبوس برقی، عملاً نمیتوان جایگزین دو دستگاه اتوبوس دیزل شد. هزینهها بسیار بالا و نگهداری باتریها دشوار است و شرکتهای فروشنده نیز هشدار میدهند که تعویض باتریها هر دو سال یکبار ضروری است و این امر بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت اتوبوس را شامل میشود.به همین دلیل، تاکنون هیچ کلانشهری در ایران به سمت اتوبوسهای برقی نرفته و حتی تجربه تهران نیز ناموفق بوده است.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شیراز بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و میزان کارکرد ناوگان، اتوبوسهای دیزل گزینه مناسبتر و سازگارتر با محیط زیست و شرایط عملیاتی شیراز هستند. با توجه به وجود حدود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده که بیش از ۱۰ تا ۱۴ سال کار کردهاند، جایگزینی آنها با اتوبوس برقی از نظر اقتصادی و عملیاتی امکانپذیر نیست.
وی درباره مدلهای فعلی واگذاری اتوبوسها گفت: قراردادها میان شهرداری و بخش خصوصی منعقد شده و رانندگان و بهرهبرداران اتوبوسها در مدت مشخصی خدمت ارائه میکنند و سپس اتوبوسها آزادسازی میشوند. این سازمان ماهانه یارانه سنگینی برای ناوگان اتوبوسرانی پرداخت میکند که تنها در بخش یارانه ناوگان بالغ بر ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان است. علاوه بر این، هزینههای سوخت، لاستیک، روغن و قطعات مصرفی نیز بخش عمدهای از انرژی و منابع سازمان را به خود اختصاص داده است.
وی به سه مدل پیشنهادی سازمان برای بهبود وضعیت ناوگان مدل قیمت تمام شده، تمدید قرارداد با بخش خصوصی و مدل سرمایهگذاری بخش خصوصی اشاره کرد و افزود : امسال از محل بودجه شهرداری برای خرید اتوبوسهای جدید نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و تعداد ۲۵ دستگاه در حال خرید و تحویل است. همچنین با استفاده از تسهیلات اوراق مشارکت و تفاهمنامههای سرمایهگذاری، پیشبینی شده تا حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر به ناوگان اضافه شود.
طالبی تأکید کرد: این اقدامات، با توجه به کمبود تولید، محدودیت منابع و فرسودگی ناوگان، بهترین وضعیت ممکن در سطح کشور است و شیراز در میان کلانشهرها از لحاظ عمر و کیفیت ناوگان عملکرد مناسبی دارد.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در پایان خاطرنشان کرد: حتی با تحقق تمامی برنامهها و خرید اتوبوسهای جدید، پوشش کامل نیازهای ناوگان امکانپذیر نیست و تمرکز بر مدلهای روان، مقرونبهصرفه و عملیاتی، از جمله نوسازی اتوبوسهای موجود، در دستور کار است تا خدمات عمومی برای شهروندان مستمر و پایدار باقی بماند.
ارائه سوخت رایگان سیانجی به ناوگان تاکسی شیراز
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز از برنامهریزی برای ارائه سوخت رایگان سیانجی به ناوگان تاکسی خبر داد و تأکید کرد: این اقدام ظرف چند روز آینده عملیاتی خواهد شد.
به گفته وی، سوخت رایگان در قالب یک کارت رفاهی ویژه رانندگان تاکسی ارائه میشود که علاوه بر شارژ سوخت، به عنوان کارت بانکی نیز عمل میکند و امکان دریافت و واریز وجه توسط مسافران و رانندگان فراهم است.
طالبی افزود: این کارت همچنین قابلیت استفاده از خدمات رفاهی و تخفیفهای فروشگاههای طرف قرارداد شهرداری را دارد و به نوعی موجب ارتقای کیفیت و رفاه رانندگان تاکسی خواهد شد.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شیراز تصریح کرد: این برنامه تنها شامل تاکسیهایی است که به پلتفرم تاکسی هوشمند شیراز متصل میشوند. این پلتفرم اختصاصی برای تاکسیهای شهری طراحی شده و خودروهای شخصی یا سایر اپلیکیشنهای تاکسی اینترنتی نظیر اسنپ و ماکسیم در آن حضور ندارند. هدف از این اقدام، افزایش امنیت، نظارت و کیفیت خدمات تاکسیها و کاهش هزینههای اضافی برای مسافران است.
وی همچنین از اجرای تبلیغات روی تاکسیها خبر داد و افزود: طبق مصوبه شورای ترافیک استان، رانندگان تاکسی از محل تبلیغات مبلغی را دریافت خواهند کرد. این اقدام به کاهش هزینههای بالای تاکسیهای اینترنتی برای مردم کمک کرده و در عین حال برای رانندگان نیز درآمد اضافی ایجاد میکند.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شیراز یادآورشد: رونمایی رسمی از پلتفرم تاکسی هوشمند شیراز و ارائه مزایای سوخت رایگان در هفته حمل و نقل انجام خواهد شد و این اقدام گامی مهم در راستای بهبود خدمات شهری و رفاه شهروندان به شمار میرود.