به گزارش ایلنا از البرز، فرزانه صادق روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ در دومین بازدید خود از این طرح، پیشرفت پروژه را چشمگیر و افتخارآمیز، عنوان کرد و گفت که هر بار در محل پروژه حاضر می‌شود، به توان مهندسان ایرانی بیش از گذشته اعتماد پیدا می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پروژه کنارگذر شمالی کرج اظهار کرد: پل بزرگ این آزادراه که به‌طور کامل توسط مهندسان جوان ایرانی طراحی و اجرا شده، یکی از برجسته‌ترین سازه‌های مهندسی کشور است و بهره‌برداری از آن نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ترافیک تهران، کرج و ۱۰ استان دیگر خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه این طرح با مشارکت دولت و شهرداری در حال اجراست، افزود: کنارگذر شمالی کرج علاوه بر کاهش بار ترافیکی البرز، تأثیر مستقیمی بر روان‌سازی مسیرهای تهران و محورهای منتهی به ۱۰ استان خواهد داشت.

صادق درباره وضعیت مالی پروژه نیز توضیح داد: بخشی از اعتبارات مورد نیاز از طریق مولدسازی اراضی وزارت راه تأمین شده و ادامه منابع نیز از همین مسیر در حال پیگیری است. به گفته او، با بهره‌برداری از پل بزرگ پروژه، حدود ۲۳ درصد ترافیک مسیر تهران–کرج به سمت قزوین منتقل می‌شود و بخشی از گره‌های پرتردد پایتخت و کرج کاهش خواهد یافت.

وزیر راه همچنین از برنامه بهره‌برداری دو پروژه ریلی میانه–اردبیل و چابهار–زاهدان تا پایان سال خبر داد و گفت: پس از اتمام این طرح، اجرای قطعه بعدی آزادراه تهران–شمال به طول ۸.۵ کیلومتر در دستور کار قرار می‌گیرد.

پروژه کنارگذر شمالی کرج که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۵ آغاز شده، تا سال ۱۴۰۱ تنها ۳۲ درصد پیشرفت داشت اما طی ۱۵ ماه گذشته شاخص پیشرفت آن به ۷۳ درصد رسیده است. این طرح شامل ۲۰ کیلومتر مسیر اصلی، ۲۸ کیلومتر رمپ و لوپ ارتباطی و ۲۰ پل بزرگ و کوچک است و بزرگ‌ترین پل در حال ساخت خاورمیانه در آن قرار دارد.

براساس اعلام مسئولان، با بهره‌برداری کامل از این پروژه که ۲۸ درصد ترافیک کشور در محدوده البرز را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، حدود ۵۰ درصد از ترافیک موجود کاهش خواهد یافت و تنها در بخش مصرف سوخت، روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد.

مهم‌ترین چالش باقی‌مانده پروژه، تکمیل تعهدات دولت در واگذاری اراضی حاشیه‌ای و رفع چند مورد تملک ریزدانه عنوان شده است که با رفع این موانع، امکان افتتاح طرح تا پایان سال فراهم خواهد شد.

