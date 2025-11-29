خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از مجتمع دخانیات گیلان

بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از مجتمع دخانیات گیلان
کد خبر : 1720124
لینک کوتاه کپی شد.

علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری پس از دیدار با استاندار گیلان به همراه نماینده رشت از مجتمع دخانیات گیلان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری به همراه جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی دقیق ظرفیت‌های فنی، خطوط تولید و زیرساخت‌های توسعه‌ای از مجتمع دخانیات گیلان بازدید کرد.

در جریان این برنامه، شهیار وهابی، مدیر مجتمع دخانیات گیلان، گزارشی جامع و کارشناسی از وضعیت تولید، پروژه‌های نوسازی، طرح‌های ارتقای بهره‌وری و برنامه‌های افزایش ظرفیت ارائه داد.

وهابی همچنین با تبیین جایگاه ویژه مجتمع در تأمین مواد اولیه، اشتغال صنعتی و نقش اقتصادی آن در استان، بر ضرورت تقویت حمایت‌های راهبردی تأکید کرد.

 کوچکی‌نژاد ضمن تقدیر از اقدامات مدیریتی صورت‌گرفته، مجتمع دخانیات گیلان را یکی از مجموعه‌های مؤثر در اشتغال استان دانست و اعلام کرد حمایت از توسعه و احیای ظرفیت‌های آن در سطح ملی دنبال می‌شود.

 ازوجی نیز با جمع‌بندی مباحث، بر اهمیت نقش مجتمع دخانیات گیلان در برنامه‌های صندوق تأکید و اعلام کرد که حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، تجهیز خطوط و ارتقای توان تولیدی این مجموعه، از اولویت‌های صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی