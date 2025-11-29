بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از مجتمع دخانیات گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری به همراه جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی دقیق ظرفیت‌های فنی، خطوط تولید و زیرساخت‌های توسعه‌ای از مجتمع دخانیات گیلان بازدید کرد.

در جریان این برنامه، شهیار وهابی، مدیر مجتمع دخانیات گیلان، گزارشی جامع و کارشناسی از وضعیت تولید، پروژه‌های نوسازی، طرح‌های ارتقای بهره‌وری و برنامه‌های افزایش ظرفیت ارائه داد.

وهابی همچنین با تبیین جایگاه ویژه مجتمع در تأمین مواد اولیه، اشتغال صنعتی و نقش اقتصادی آن در استان، بر ضرورت تقویت حمایت‌های راهبردی تأکید کرد.

کوچکی‌نژاد ضمن تقدیر از اقدامات مدیریتی صورت‌گرفته، مجتمع دخانیات گیلان را یکی از مجموعه‌های مؤثر در اشتغال استان دانست و اعلام کرد حمایت از توسعه و احیای ظرفیت‌های آن در سطح ملی دنبال می‌شود.

ازوجی نیز با جمع‌بندی مباحث، بر اهمیت نقش مجتمع دخانیات گیلان در برنامه‌های صندوق تأکید و اعلام کرد که حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، تجهیز خطوط و ارتقای توان تولیدی این مجموعه، از اولویت‌های صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.

انتهای پیام/