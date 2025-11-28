اصحاب رسانه و سیاست مردم را در برابر هم قرار ندهند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت الله حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه قزوین گفت: امروز هفتم آذر ماه است و به مناسبت عملیات افتخارآمیز مروارید به نام روز نیروی دریایی ارتش نامیده شده است، این عملیات در اوایل دفاع مقدس در سال 1359 در چنین روزی توسط دلاورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد و باعث انهدام سکوهای نفتی البکر و الامیه عراق شد و سیادت دریایی جمهوری اسلامی ایران را در خلیج فارس و دریای عمان تا پایان جنگ حفظ کرد و عملا جلوی صادرات نفت عراق را تا پایان جنگ گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما به همه نیروهای مسلح از جمله دلاورمردان ارتش و به ویژه نیروی دریایی افتخار می‌کنیم و برای سلامت و عزت روزافزون این عزیزان دعا می‌کنیم.

آیت الله مظفری تأکید کرد: همچنین در چنین روزی در سال 1399 دانشمند هسته‌ای عزیز ما شهید محسن فخری زاده به درجه رفیع شهادت نائل شدند، رهبر حکیم انقلاب اسلامی درباره این شهید عزیز فرموده‌اند این عنصر علمی کم‌نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش ‌های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی اوست.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: برای همه دانشمندان نخبه هسته‌ای، سرداران دلاور و شهدای راه حق و حقیقت از جمله شهید فخری زاده عزیز آرزوی علو درجات داریم.

وی یادآور شد: شب گذشته رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در یک سخنرانی تلویزیونی مطالب مهمی را با ملت عزیز ایران در میان گذاشتند که بنده از این فرصت جهت بازخوانی فرمایشات معظم‌له استفاده می‌کنم، ایشان ابتدا درباره اینکه چرا ما هر سال روز و هفته بسیج را گرامی داشته و از بسیجیان عزیز تجلیل می‌کنیم فرمودند که این حرکت ارزشمند ملی و این جریان مقدس باید نسل در نسل ادامه پیدا کند، بسیج آمیزه‌ای از انگیزه‌های الهی، انگیزه‌های وجدانی، غیرتمندی و اعتماد به نفس است و این ثروت بزرگی برای کشور است.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: ایشان در ادامه فرمودند این عنصر ارزشمند و این جریان مبارک باید در برابر همه دشمنی‌ها، طمع ورزی‌ها و دخالت‌ قدرت‌های ظالم و ستمگر، همواره در کشور ما باقی بماند، چرا که با زنده ماندن بسیج مقاومت زنده می‌ماند و ما همواره به مقاومت نیاز داریم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: ایشان در تعریف بسیج فرمودند بسیج یک چهره سازمانی دارد که این چهره بسیج، بخشی از سپاه پاسداران است، این معنای خاص بسیج است که این بخش از بسیج در برابر دشمنان با صلابت و دشمن شکن و در برابر مردم خدوم است، در همه عرصه‌هایی که به حضور این عزیزان بسیجی نیاز باشد، اعم از سیل، زلزله و حوادث دیگری که پیش می‌آید، این عزیزان در جهت خدمت به مردم عزیز پیشگام هستند.

وی بیان کرد: ایشان در ادامه فرمودند بسیج یک چهره همگانی و یک معنای عام هم دارد که بر اساس این معنا، همه افراد و مجموعه‌های فعال، پرتلاش و پرانگیزه در بخش‌های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و همه بخش‌ها بسیجی هستند، این‌ها حتی اگر رسما عضو سازمان بسیج نباشند، بسیجی محسوب می‌شوند، لذا همه شهدای عزیزی که از اقشار و اصناف مختلف به ویژه در جنگ 12 روزه تحمیلی تقدیم کرده‌ایم، دانشمندان، سرداران و مردم عادی چون این ویژگی‌ها را داشته‌اند، بسیجی بودند؛ لذا جا دارد که هر ساله در این ایام بسیج را تجلیل و تقدیس کنیم.

آیت الله مظفری خاطرنشان کرد: نکته بعدی فرمایشات ایشان درباره شرارت‌های رژیم صهیونیستی بود، ایشان فرمودند ملت عزیز ایران، هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را در این جنگ 12 روزه حقیقتا شکست داد، آن‌ها بعد از یک برنامه‌ریزی 20 ساله که گمان می‌کردند می‌توانند ملت عزیز ایران را در برابر نظام اسلامی قرار دهند، آمدند شرارت کردند و خسارت‌هایی را هم وارد کردند، اما دست خالی برگشتند و خسارت هایی که آن ها دیدند به مراتب بیشتر از خسارت‌های مادی کشور ما در این جنگ بود، آن‌ها یک شکست و ناکامی به معنای واقعی را تجربه کردند.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: رهبر حکیم انقلاب اسلامی فرمودند برخلاف گمان دشمن، ملت ایران نه تنها در برابر نظام اسلامی نایستادند بلکه در برابر دشمن متحدتر شدند، ایشان برای چندمین بار فرمودند باید این اتحاد عمومی به وجود آمده را قدر بدانیم و نگاه داریم.

وی تصریح کرد: نگه داشتن این اتحاد چگونه است؟ طبعا نهادهای حکومتی، قوه مجریه، مقننه و قضائیه با خدمت صادقانه و حداکثری به مردم می‌توانند این اتحاد را حفظ کنند و اصحاب رسانه و اهل سیاست هم باید مراقبت کنند طوری رفتار نکنند که اقشار، اصناف و گروه های مختلف مردم در برابر هم بایستند، همه باید از این سپر پولادین و اتحاد مقدس محافظت کنیم.

امام جمعه قزوین یادآور شد: ایشان در ادامه فرمودند امروزه رژیم صهیونیستی و آمریکا به شدت در دنیا بی‌آبرو و بدنام هستند، دخالت‌های آمریکا در نقاط مختلف عالم باعث جنگ‌افروزی، نسل‌کشی، ویرانی و آوارگی مردم دنیا شده است و آمریکا را بیش از پیش و بیش از هر زمان دیگری نزد ملت ها منزوی و منفور کرده است، دخالت هایی که آمریکا در اوکراین داشته است چقدر جان‌های مردم را از بین برده است، و حمایتی که از حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، سوریه، کرانه باختری و غزه داشته و دارد و همچنین دخالت‌هایی که در آمریکای لاتین دارد، همه این دخالت‌ها آمریکا را نزد مردم دنیا منفور کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب اسلامی فرمودند آمریکا نشان داده که حتی به دوستان خودش هم رحم نمی‌کند و تنها به دنبال منافع خود است و این هم درس عبرتی برای همگان است.

وی عنوان کرد: ایشان در پایان چند توصیه داشتند، توصیه نخست ایشان تإکید بر وحدت، اتحاد و کنار گذاشتن اختلافات در برابر دشمن بود، توصیه و نصیحت دوم ایشان هم حمایت از رئیس جمهور محترم و دولت خدمتگزار بود، ایشان فرمودند این عزیزان بار سنگینی را بر عهده داشته و در حال انجام طرح‌های خوبی هستند که ان شاءالله مردم عزیزمان از ثمرات و برکات این طرح‌ها بهره‌مند خواهند شد، پرهیز از اسراف در بخش‌های مختلف اعم از آب، برق و سایر انرژی‌ها توصیه دیگر ایشان بود.

آیت الله مظفری بیان کرد: توصیه پایانی ایشان هم تقویت ارتباط با خدای متعال، تقویت دعا، استعانت از پروردگار متعال و تضرع به درگاه الهی بود که با این جمله امیدآفرین فرمایشات خود را به پایان رساندند که ان شاءالله اسباب اصلاح همه امور به توفیق الهی فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/